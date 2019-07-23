В Екатеринбурге заменят тепломагистраль, которая топила подвалы центра
10:45, 23 Июль 2019
Трубы на Бажова защитят от дождей.
Специалисты ЕТК начали менять тепломагистраль на улице Бажова на участке от Шевченко до Первомайской. Старые трубы проложили прямо в землю, поэтому быстро проржавели из-за влажного грунта. За прошлый год устранять повреждения на этом участке приходилось три раза. Также затапливало подвальные помещения в домах, где эта труба проходила транзитом, сообщили в пресс-службе ЕТК.
Энергетики должны заменить 924 метра трубопровода и защитить его пенополиуретановой изоляцией с контролирующими датчиками. От целости магистрали зависит тепло и горячее водоснабжение жителей домов в квадрате Бажова, Шевченко, Восточной и Шарташской. На время работ отключать потребителей от водоснабжения не планируют.
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