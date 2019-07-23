В Екатеринбурге заменят тепломагистраль, которая топила подвалы центра

Специалисты ЕТК начали менять тепломагистраль на улице Бажова на участке от Шевченко до Первомайской. Старые трубы проложили прямо в землю , поэтому быстро проржавели из-за влажного грунта. За прошлый год устранять повреждения на этом участке приходилось три раза. Также затапливало подвальные помещения в домах , где эта труба проходила транзитом , сообщили в пресс-службе ЕТК.



