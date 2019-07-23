Свердловского чиновника уволили из-за тайной дочери
16:10, 23 Июль 2019
Мужчина забыл предоставить сведения о доходах на ребенка.
Чиновник градостроительного отдела администрации Североуральска пропусти сроки подачи декларации о доходах. Среди документов не было справки об имуществе его несовершеннолетней дочери. Прокуратура сообщила, что чиновник нарушил закон о муниципальной службе. После этого его уволили в связи с утратой доверия.
В марте 2019 года вице-мэра Богдановича уволили в связи с утратой доверия. Она подписала протокол, который позволил пожилой женщине получить шесть тысяч на протезирование зубов. Оказалось, что пенсионерка — это мать чиновницы. Из-за конфликта интересов она тоже осталась без работы.
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