Свердловского чиновника уволили из-за тайной дочери

Чиновник градостроительного отдела администрации Североуральска пропусти сроки подачи декларации о доходах. Среди документов не было справки об имуществе его несовершеннолетней дочери. Прокуратура сообщила , что чиновник нарушил закон о муниципальной службе. После этого его уволили в связи с утратой доверия.



