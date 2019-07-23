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Свердловские следователи вмешались в дело об упавшей с качели девочке

18:02, 23 Июль 2019
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Фото: pixabay
Комитет попросил передать ему материалы дела.

Свердловские следователи попросили полицейских передать материалы проверки по делу 11-летней девочки, упавшей с качели в Каменске-Уральском. Из-за падения с конструкции у дома № 35 по улице Суворова она повредила обе ноги, сообщили ЕТВ в пресс-службе СК РФ по Свердловской области. Ребенка увезли в больницу. Предварительная версия произошедшего — девочка пострадала из-за неисправности качелей.

Так как защита прав несовершеннолетних является одним из главных направлений работы следственного комитета, ведомство попросило передать дело ему, чтобы продолжить проверку и принять решение.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, СК РФ по Свердловской области, пострадавшие, дети, качели, Свердловская область , Каменск-Уральский
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