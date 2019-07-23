Свердловские следователи вмешались в дело об упавшей с качели девочке

Свердловские следователи попросили полицейских передать материалы проверки по делу 11-летней девочки, упавшей с качели в Каменске-Уральском. Из-за падения с конструкции у дома № 35 по улице Суворова она повредила обе ноги, сообщили ЕТВ в пресс-службе СК РФ по Свердловской области. Ребенка увезли в больницу. Предварительная версия произошедшего — девочка пострадала из-за неисправности качелей.

Так как защита прав несовершеннолетних является одним из главных направлений работы следственного комитета, ведомство попросило передать дело ему, чтобы продолжить проверку и принять решение.