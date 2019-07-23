Суд оштрафовал екатеринбуржца за парковку на газоне по новому закону
11:53, 23 Июль 2019
Гряземесу не помогла апелляция.
В январе 2019 года екатеринбуржец припарковался на газоне, который был обозначен бортовым камнем и примыкал к пешеходному тротуару, на улице Попова, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда. Из-за этого автовладелец получил штраф от квартального. Мужчина не согласился с этим и обратился в суд.
Выписать штраф стало возможным после того, как в декабре 2018 года Заксобрание Свердловской области приняло очередной закон, запрещающий парковку на газонах. На этот депутаты уточнили, что такое газон — в этом им помог московский прецедент, где автомобилистка проиграла суд из-за парковки в неположенном месте.
Верх-Исетский суд встал на сторону квартального и оставил штраф действующим. Нарушителю не помогла и апелляция, в областном суде его также признали виновным в административном нарушении.
Выписать штраф стало возможным после того, как в декабре 2018 года Заксобрание Свердловской области приняло очередной закон, запрещающий парковку на газонах. На этот депутаты уточнили, что такое газон — в этом им помог московский прецедент, где автомобилистка проиграла суд из-за парковки в неположенном месте.
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