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Верх-Исетский суд встал на сторону квартального и оставил штраф действующим. Нарушителю не помогла и апелляция , в областном суде его также признали виновным в административном нарушении.



Выписать штраф стало возможным после того , как в декабре 2018 года Заксобрание Свердловской области , что такое газон — в этом им помог московский прецедент , где автомобилистка проиграла суд из-за парковки в неположенном месте. Выписать штраф стало возможным после тогокак в декабре 2018 года Заксобрание Свердловской области приняло очередной закон , запрещающий парковку на газонах. На этот депутаты уточниличто такое газон — в этом им помог московский прецедентгде автомобилистка проиграла суд из-за парковки в неположенном месте.

В январе 2019 года екатеринбуржец припарковался на газонекоторый был обозначен бортовым камнем и примыкал к пешеходному тротуаруна улице Поповарассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда. Из-за этого автовладелец получил штраф от квартального. Мужчина не согласился с этим и обратился в суд.