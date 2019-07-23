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Путин дал правительству поручение из-за протестов в сквере на Драме

18:12, 23 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Теперь обо всех проектах придется подробно рассказывать в интернете.

Президент Владимир Путин утвердил поручения по итогам медиафорума «Правда и справедливость», на котором поднимали тему протестов в сквере Екатеринбурга. Одним из пунктов стало повышение открытости информации о благоустройстве. Все планы, объемы финансирования и сроки проведения работ теперь нужно обязательно публиковать в интернете. Также президент потребовал фотографировать весь процесс. Сделать это необходимо до 31 октября текущего года.

Протесты против строительства храма святой Екатерины начались 13 мая, когда площадку в сквере у Драмтеатра обнесли забором. Митинги продолжались всю неделю, пока президент Владимир Путин не предложил провести опрос жителей. «Фонд Святой Екатерины» считал, что протесты людей возникли из-за недостаточной информации о проекте — после строительства храма должны были благоустроить и набережную. После долгих обсуждений осталось только три варианта под возможное строительство храма. Сквер у Драмтеатра вычеркнули по просьбе РПЦ. Опрос собираются провести в сентябре.

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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург, Владимир Путин
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