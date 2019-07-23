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На трассе Екатеринбург — Тюмень начали менять покрытие

08:41, 23 Июль 2019
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Фото: pixabay
Участок под Богдановичем откроют для движение 1 августа.
На участке от 93 до 113 километра трассы Екатеринбург — Тюмень (под Богдановичем) подрядчик «Уралуправтодора» начал менять покрытие дороге. Из-за этого ехать по трассе будет дискомфортно — на участке 22 июля ввели реверсивное движение.

«Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года», — сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уралуправтодора». Работы закончатся 1 августа, тогда же снимут все ограничения.
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Карта: пресс-служба «Уралуправтодора»

Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Свердловская область
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