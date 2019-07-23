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« Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия , а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года», — сообщили ЕТВ в пресс-службе « Уралуправтодора». Работы закончатся 1 августа , тогда же снимут все ограничения.

На участке от 93 до 113 километра трассы Екатеринбург — Тюменьпод Богдановичем) подрядчикУралуправтодора» начал менять покрытие дороге. Из-за этого ехать по трассе будет дискомфортно — на участке 22 июля ввели реверсивное движение.