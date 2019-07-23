Квадратный метр в Екатеринбурге подорожал на три тысячи за полгода
18:57, 23 Июль 2019
В третьем квартале цены поднялись до 64 тысяч.
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге в третьем квартале 2019 года составит 64,8 тысячи рублей. Соответствующие цифры утвердил мэр города Александр Высокинский. Еще в начале года квадратный метр в городе стоил 61,5 тысячи рублей.
Доля жилья в Екатеринбурге стоимостью до 60 тысяч рублей за квадратный метр сократилась на 3,7% за полгода. Зато самая дорогая квартира Свердловской области продается в Екатеринбурге, в жилом комплексе «Тихвин». За четырехкомнатные апартаменты с системой «умный дом» и дизайнерским ремонтом придется заплатить 54 миллиона рублей.
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