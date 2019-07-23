Квадратный метр в Екатеринбурге подорожал на три тысячи за полгода

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге в третьем квартале 2019 года составит 64,8 тысячи рублей. Соответствующие цифры утвердил мэр города Александр Высокинский. Еще в начале года квадратный метр в городе стоил 61,5 тысячи рублей.





