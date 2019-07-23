Кольцовские таможенники обнаружили редких змей в багаже пассажиров
12:43, 23 Июль 2019
Теперь путешественникам грозит штраф.
Пассажиры рейса Нячанг — Екатеринбург привезли с курорта местную настойку, которую готовят из змей, рисовой водки и женьшеня. Путешественники прихватили ее в качестве сувенира, у которого к тому же есть лечебные свойства.
Правда, туристы не учли, что за змеи находятся внутри бутылок. На необычную кладь обратили внимание таможенники, которые позже выяснили, что в качестве пресноводных использовались белогубая куфия и моноклевая кобра. Вторая находится на грани исчезновения и перевозить ее нельзя, рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Бутылки со змеями у путешественников изъяли, теперь им грозит штраф в тысячу рублей и еще один штраф — размером в половину или двукратной стоимости товара.
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