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Кольцовские таможенники обнаружили редких змей в багаже пассажиров

12:43, 23 Июль 2019
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Теперь путешественникам грозит штраф.
Пассажиры рейса Нячанг — Екатеринбург привезли с курорта местную настойку, которую готовят из змей, рисовой водки и женьшеня. Путешественники прихватили ее в качестве сувенира, у которого к тому же есть лечебные свойства.

Правда, туристы не учли, что за змеи находятся внутри бутылок. На необычную кладь обратили внимание таможенники, которые позже выяснили, что в качестве пресноводных использовались белогубая куфия и моноклевая кобра. Вторая находится на грани исчезновения и перевозить ее нельзя, рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Бутылки со змеями у путешественников изъяли, теперь им грозит штраф в тысячу рублей и еще один штраф — размером в половину или двукратной стоимости товара.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Кольцовская таможня, Екатеринбург
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