Кольцовские таможенники обнаружили редких змей в багаже пассажиров

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Правда , туристы не учли , что за змеи находятся внутри бутылок. На необычную кладь обратили внимание таможенники , которые позже выяснили , что в качестве пресноводных использовались белогубая куфия и моноклевая кобра. Вторая находится на грани исчезновения и перевозить ее нельзя , рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.





Бутылки со змеями у путешественников изъяли , теперь им грозит штраф в тысячу рублей и еще один штраф — размером в половину или двукратной стоимости товара.

Пассажиры рейса Нячанг — Екатеринбург привезли с курорта местную настойкукоторую готовят из змейрисовой водки и женьшеня. Путешественники прихватили ее в качестве сувенирау которого к тому же есть лечебные свойства.