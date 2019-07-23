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Экс-мэр Каменска-Уральского после приговора суда оказался в больнице

11:29, 23 Июль 2019
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У чиновника, приговоренного к восьми годам лишения свободы, случился сердечный приступ.

Приговор Михаилу Астахову Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес вчера, 22 июля. Экс-мэр и бывший управляющий Южного управленческого округа получил восемь лет лишения свободы. Из зала суда он был доставлен в изолятор временного содержания, где чиновник почувствовал себя плохо.

В два часа ночи Астахов был госпитализирован в терапевтическое отделение горбольницы Каменска-Уральского. Как сообщает портал KU66.RU бывший глава города в ИВС потерял сознание, затем медики диагностировали сердечный приступ.

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70-страничный приговор судья Серебрякова зачитывала три часа. Суд назначил чиновнику наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишил Астахова государственных наград и определил штраф в размере 12 миллионов рублей.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, больница, приговор, суд, Каменск-Уральский
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