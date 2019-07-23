Экс-мэр Каменска-Уральского после приговора суда оказался в больнице

Приговор Михаилу Астахову Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес вчера, 22 июля. Экс-мэр и бывший управляющий Южного управленческого округа получил восемь лет лишения свободы. Из зала суда он был доставлен в изолятор временного содержания, где чиновник почувствовал себя плохо.

В два часа ночи Астахов был госпитализирован в терапевтическое отделение горбольницы Каменска-Уральского. Как сообщает портал KU66.RU бывший глава города в ИВС потерял сознание, затем медики диагностировали сердечный приступ.