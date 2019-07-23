Дорожники открыли трассу между Полевским и Арамилем

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При этом контракт с подрядной организацией был рассчитан до конца сентября , но рабочим удалось справиться раньше. Благодаря опережающим темпам участок открыли сегодня , 23 июля.





Путепровод прослужит еще 24 года.

Под Екатеринбургом открыли дорогукоторую ремонтировали почти четыре месяца. С 1 апреля был перекрыт участок на 187 километре трассы М5Урал» — между Полевским и Арамилем. За это время рабочие обновили существующие бетонные конструкциизаменили деформационные швы и дорожное покрытие. рассказали ЕТВ в пресс-службеУралуправтодора».