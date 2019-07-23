Дорожники открыли трассу между Полевским и Арамилем
11:22, 23 Июль 2019
Участок был закрыт с 1 апреля.
Под Екатеринбургом открыли дорогу, которую ремонтировали почти четыре месяца. С 1 апреля был перекрыт участок на 187 километре трассы М5 «Урал» — между Полевским и Арамилем. За это время рабочие обновили существующие бетонные конструкции, заменили деформационные швы и дорожное покрытие. рассказали ЕТВ в пресс-службе «Уралуправтодора».
При этом контракт с подрядной организацией был рассчитан до конца сентября, но рабочим удалось справиться раньше. Благодаря опережающим темпам участок открыли сегодня, 23 июля.
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