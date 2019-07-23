Для строительства нового зала Свердловской филармонии создадут АНО

Также Вячеслав Вегнер отмечает, что некоммерческой организации не обязательно участвовать в госзакупках. «Мы создавали все эти госзакупки, чтобы уйти от коррупции, а теперь же сами возвращаемся к ней», — прокомментировал ситуацию депутат.

Напомним, концепцию нового зала Свердловской филармонии разработало бюро Zaha Hadid Architects. Зал решили построить на месте пятиэтажки на Карла Либкнехта, 40, что вызвало бунт среди горожан. Подробности читайте в нашей истории ниже.