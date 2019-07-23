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Для строительства нового зала Свердловской филармонии создадут АНО

10:07, 23 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Организация должна справиться с задачей лучше, чем профильное министерство.

Чтобы построить новый зал Свердловской филармонии в Екатеринбурге создадут автономную некоммерческую организацию «Центр развития социально-культурных инициатив». Об этом стало известно на заседании бюджетного комитета регионального Заксобрания.

Ранее за строительство отвечал минстрой. Теперь же на подготовку проекта из расходов минстроя заберут 362 миллиона рублей и отдадут эти деньги Центру развития социально-культурных инициатив. Кроме того, АНО получит 45 миллионов на возведение корпуса для санатория «Обуховский». Обсуждать создание новой организации будут на очередном заседании Заксобрания через неделю, 30 июля.

Предложением создать центр недоволен депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер:

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Вячеслав Вегнер
политик

Я не понимаю, зачем надо создавать дополнительное предприятие и перечислять ему деньги. Мне кажется, это будет непрозрачная структура. АНОшки создаются для отмыва денег. Меня насторожила фраза «министерство строительства не справляется». А почему тогда АНОшка справится с этим лучше и успеет сделать все к 300-летию Екатеринбурга?

Вячеслав Вегнер

Также Вячеслав Вегнер отмечает, что некоммерческой организации не обязательно участвовать в госзакупках. «Мы создавали все эти госзакупки, чтобы уйти от коррупции, а теперь же сами возвращаемся к ней», — прокомментировал ситуацию депутат.

Напомним, концепцию нового зала Свердловской филармонии разработало бюро Zaha Hadid Architects. Зал решили построить на месте пятиэтажки на Карла Либкнехта, 40, что вызвало бунт среди горожан. Подробности читайте в нашей истории ниже.

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Зал раздора
Оркестр свердловской филармонии на гастролях меньше чем в «тысячнике» не играет. А в Екатеринбурге для нет достойного зала. Пока нет. Будет ли? И построят ли его по проекту Zaha Hadid Architects? Вопрос времени и доброй воли горожан.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Зал раздора, АНО, строительство, Свердловская филармония, Свердловская область , Екатеринбург, Вячеслав Вегнер
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