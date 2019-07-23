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Директор уральской компании снял 250 миллионов с арестованного счета

13:21, 23 Июль 2019
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ДиФото: ЕТВ
Мужчина может сесть на два года за уклонение от уплаты долга.
Нижнетагильский филиал «Роскоммунэнерго» задолжал электросетевой компании 145 миллионов рублей. Судебные приставы наложили арест на банковский счет должника, но с него внезапно сняли 250 миллионов рублей. Деньги перечислили третьим лицам и даже не собирались тратить на погшение долга, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Экс директора «Роскоммунэнерго» обвинили в уклонении от неуплаты задолженности и возбудили два уголовных дела. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Недавно свердловские судебные приставы взыскали 192 миллиона рублей с энергетической компании, которая задолжала их своему федерадльному партнеру. После обращения в суд, счета должника были заблокированы. Энергетикам пришлось найти поручителя и вернуть всю сумму. После этого их счета снова открыли.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, энергетики, деньги, приставы, Свердловская область
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