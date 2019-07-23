Директор уральской компании снял 250 миллионов с арестованного счета
13:21, 23 Июль 2019
Мужчина может сесть на два года за уклонение от уплаты долга.
Нижнетагильский филиал «Роскоммунэнерго» задолжал электросетевой компании 145 миллионов рублей. Судебные приставы наложили арест на банковский счет должника, но с него внезапно сняли 250 миллионов рублей. Деньги перечислили третьим лицам и даже не собирались тратить на погшение долга, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Экс директора «Роскоммунэнерго» обвинили в уклонении от неуплаты задолженности и возбудили два уголовных дела. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Недавно свердловские судебные приставы взыскали 192 миллиона рублей с энергетической компании, которая задолжала их своему федерадльному партнеру. После обращения в суд, счета должника были заблокированы. Энергетикам пришлось найти поручителя и вернуть всю сумму. После этого их счета снова открыли.
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Украли велосипед. Что делать?
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!