Директор уральской компании снял 250 миллионов с арестованного счета

Нижнетагильский филиал « Роскоммунэнерго» задолжал электросетевой компании 145 миллионов рублей. Судебные приставы наложили арест на банковский счет должника , но с него внезапно сняли 250 миллионов рублей. Деньги перечислили третьим лицам и даже не собирались тратить на погшение долга , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Экс директора « Роскоммунэнерго» обвинили в уклонении от неуплаты задолженности и возбудили два уголовных дела. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.



