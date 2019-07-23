Банк забрал у свердловчанина машину за долги

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Суд решил , что залоговый кроссовер должен отправиться с молотка , на него установили начальную цену в 450 тысяч рублей. Приставы без проблем арестовали автомобиль , хозяин передал ключи и документы без сопротивления.





Также мужчину ограничили в поездках за границу — до тех пор , пока не расплатится с банком.

Житель Белоярского лишился автомобиля Renault Duster за долги перед банком — там мужчина взял деньги на машину. Когда он не смог расплатитьсякредитная организация обратилась в судрассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.