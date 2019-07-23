Банк забрал у свердловчанина машину за долги
10:48, 23 Июль 2019
Также мужчину ограничили в выездах за границу.
Житель Белоярского лишился автомобиля Renault Duster за долги перед банком — там мужчина взял деньги на машину. Когда он не смог расплатиться, кредитная организация обратилась в суд, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Суд решил, что залоговый кроссовер должен отправиться с молотка, на него установили начальную цену в 450 тысяч рублей. Приставы без проблем арестовали автомобиль, хозяин передал ключи и документы без сопротивления.
Также мужчину ограничили в поездках за границу — до тех пор, пока не расплатится с банком.
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.
Фото: УФССП по Свердловской области
Новое и интересное
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Украли велосипед. Что делать?
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.