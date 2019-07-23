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Банк забрал у свердловчанина машину за долги

10:48, 23 Июль 2019
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Фото: УФССП по Свердловской области
Также мужчину ограничили в выездах за границу.
Житель Белоярского лишился автомобиля Renault Duster за долги перед банком — там мужчина взял деньги на машину. Когда он не смог расплатиться, кредитная организация обратилась в суд, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Суд решил, что залоговый кроссовер должен отправиться с молотка, на него установили начальную цену в 450 тысяч рублей. Приставы без проблем арестовали автомобиль, хозяин передал ключи и документы без сопротивления.

Также мужчину ограничили в поездках за границу — до тех пор, пока не расплатится с банком.
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Фото: УФССП по Свердловской области

Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, суд, приставы, УФССП по Свердловской области, Свердловская область
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