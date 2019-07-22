Высокинский пообещал обсудить с горожанами крест Покраса Лампаса

Когда стало известно о встрече мэра с горожанами, Оксана Иванова задалась вопросом, кто «эта общественность, достойная размышлять с Александром Геннадьевичем?» По словам директора музея, на встречу не пригласили ни «Стенограффию», ни ее.

Напомним, работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга начали закатывать в асфальт утром в пятницу, 19 июля. Покрас Лампас специально приезжал в Екатеринбург, чтобы сделать огромный крест на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Его приглашали в рамках «Стенограффии».

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко оправдал себя за кусок асфальта на граффити. Он назвал это случайностью и объяснил, что на участке еще весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было. Позднее соорганизатор фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев предложил создать стандарты для служб благоустройства, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.