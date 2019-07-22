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Высокинский пообещал обсудить с горожанами крест Покраса Лампаса

08:50, 22 Июль 2019
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Фото: vk.com/stenograffia
Ранее глава Екатеринбурга заявлял, что за испорченную работу «район по ушам получит».

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обсудит с горожанами судьбу креста Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки. Об этом глава города сказал в комментарии радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье. Он уточнил, что будет разговаривать с коллегами и представителями общественности сегодня, 22 июля. Ранее Высокинский сообщал, что за испорченное граффити «район по ушам получит».

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Завтра будем коллег всех собирать, будем разговаривать с представителями общественности. Пока никаких выводов делать не будем. Завтра коллеги всех соберут, посоветуемся.

Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга

Против манифеста Малевича на Уралмаше выступила директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в 20 веке Оксана Иванова. На странице в Facebook она написала, что «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно».

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Почему вы согласовали эскиз работы без нашего участия, что за пренебрежение мнением людей? Мы свободные люди свободного града! А сколько бюджетных денег ушло на фестиваль и эту работу в частности? Сколько можно было бы городских улиц привести в порядок на эти деньги! У нас что, уже все дороги в порядке? Так что прежде, чем восстанавливать этот «шедевр», давайте все-таки спросим горожан, нужно ли им это. Или у нас тоталитарное государство с принудительным восхищением Покрасом Лампасом?

Оксана Иванова
основатель музея православной культуры

Когда стало известно о встрече мэра с горожанами, Оксана Иванова задалась вопросом, кто «эта общественность, достойная размышлять с Александром Геннадьевичем?» По словам директора музея, на встречу не пригласили ни «Стенограффию», ни ее.

Напомним, работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга начали закатывать в асфальт утром в пятницу, 19 июля. Покрас Лампас специально приезжал в Екатеринбург, чтобы сделать огромный крест на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Его приглашали в рамках «Стенограффии».

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко оправдал себя за кусок асфальта на граффити. Он назвал это случайностью и объяснил, что на участке еще весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было. Позднее соорганизатор фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев предложил создать стандарты для служб благоустройства, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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Закрас Лампаса
Коммунальщики зачем-то решили закатать в гудрон работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Самый яркие проект фестиваля «Стенограффия» оказался испорчен. Надеемся, что не окончательно.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Закрас Лампаса, Екатеринбург, граффити, Стенограффия, мэр, покрас, горожане, Александр Высокинский, Оксана Иванова
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