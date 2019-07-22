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Высокинский передумал обсуждать с горожанами работу Покраса Лампаса

13:08, 22 Июль 2019
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Разбираться в произошедшем будет глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не будет встречаться с горожанами, чтобы обсудить супрематический крест Покраса Лампаса. Накануне мэр собирался решить вопрос с коллегами и поговорить с представителями общественности, но передумал.

Вместо того, чтобы встречаться с екатеринбуржцами, Высокинский дал поручение главе Орджоникидзевского района Роману Кравченко и его заместителям разобраться в произошедшем, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии. Главе района нужно будет придумать схему согласования и проведения коммунальных работ, чтобы в следующий раз под асфальтом не оказалось другое граффити. Какие-то дополнительные встречи пока не планируют.

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Напомним, работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга начали закатывать в асфальт утром в пятницу, 19 июля. Покрас Лампас специально приезжал в Екатеринбург, чтобы сделать огромный крест на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Его приглашали в рамках «Стенограффии».

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко оправдал себя за кусок асфальта на граффити. Он назвал это случайностью и объяснил, что на участке еще весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.

Позднее соорганизатор фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев предложил создать стандарты для служб благоустройства, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Основатель музея православной культуры Оксана Иванова выступила с другим заявлением. На странице в Facebook она написала, что «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Закрас Лампаса, площадь Первой Пятилетки, мэр, покрас, Стенограффия, граффити, Свердловская область , Екатеринбург, Александр Высокинский
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