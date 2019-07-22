Высокинский передумал обсуждать с горожанами работу Покраса Лампаса

Напомним, работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга начали закатывать в асфальт утром в пятницу, 19 июля. Покрас Лампас специально приезжал в Екатеринбург, чтобы сделать огромный крест на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Его приглашали в рамках «Стенограффии».

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко оправдал себя за кусок асфальта на граффити. Он назвал это случайностью и объяснил, что на участке еще весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.

Позднее соорганизатор фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев предложил создать стандарты для служб благоустройства, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Основатель музея православной культуры Оксана Иванова выступила с другим заявлением. На странице в Facebook она написала, что «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно».