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Вице-губернатор пожалел деревья в Зеленой роще

19:47, 22 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Сергей Бидонько пообещал, что здоровые растения не пострадают.

Вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что здоровые деревья в Зеленой Роще не пострадают во время реконструкции. «Там благоустройство не вызывает большой озабоченности. Там хороший подрядчик. Наша задача максимально восстановить дорожки освещение, спортивные объекты, не затрагивая существующие деревья», — рассказал он. Во мнению вице-губернатора, жители города оценят первый этап благоустройства и на следующий год все протесты сойдут на нет.

Противников проекта Зеленой рощи по большому счетц у не устраивает предстоящая вырубка деревьев, идеально ровные дорожки и водоотведение. Также они просили разбить детскую площадку и расставить качели на всей протяженности парка. О его предложениях читайте здесь. ЕТВ также делал материал про благоустройство Зеленой рощи и отвечал на вопрос, почему новая концепция может ее убить. Смотрите текст по ссылке. Южную часть парка уже огородили забором. Там прокладывают дорожки и строят спортивные объекты.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Зеленая Роща, благоустройство, Свердловская область , Екатеринбург, Сергей Бидонько
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