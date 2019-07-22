Вице-губернатор пожалел деревья в Зеленой роще

Вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что здоровые деревья в Зеленой Роще не пострадают во время реконструкции. «Там благоустройство не вызывает большой озабоченности. Там хороший подрядчик. Наша задача максимально восстановить дорожки освещение, спортивные объекты, не затрагивая существующие деревья», — рассказал он. Во мнению вице-губернатора, жители города оценят первый этап благоустройства и на следующий год все протесты сойдут на нет.

Противников проекта Зеленой рощи по большому счетц у не устраивает предстоящая вырубка деревьев, идеально ровные дорожки и водоотведение. Также они просили разбить детскую площадку и расставить качели на всей протяженности парка. О его предложениях читайте здесь. ЕТВ также делал материал про благоустройство Зеленой рощи и отвечал на вопрос, почему новая концепция может ее убить. Смотрите текст по ссылке. Южную часть парка уже огородили забором. Там прокладывают дорожки и строят спортивные объекты.

