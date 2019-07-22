В Екатеринбурге комнату в коммуналке пытаются продать по цене трешки
16:15, 22 Июль 2019
Стоимость квадратного метра оказалась в два раза выше рыночной.
В Екатеринбурге нашли комнату, которую продают по цене хорошей квартиры. Она находится в двушке на Начдива Онуфриева. Комнату, площадью 17,8 квадратных метра в ней продают за 2,2 миллиона рублей, выяснили аналитики Avito. Продавец утверждает, что во второй комнате никто не живет, поэтому покупатель получит по сути все жилое помещение. Но, при заявленной цене, квадратный метр здесь стоит 122 тысячи рублей, хотя в среднем по Свердловской области ценник 46 тысяч рублей.
За такие же деньги можно вложиться в студию в микрорайоне Светлом или даже взять двушку в пятиэтажке возле парка «Победы» (здесь правда потребуется ремонт). За 2,2 миллиона рублей даже можно найти трехкомнатную квартиру, площадью 6,1 квадратных метра. Только до ближайшего метро придется идти восемь километров. Но зато лес и свежий воздух.
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