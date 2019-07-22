В Екатеринбурге комнату в коммуналке пытаются продать по цене трешки

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, площадью 17,8 квадратных метра в ней , выяснили аналитики Avito. Продавец утверждает , что во второй комнате никто не живет , поэтому покупатель получит по сути все жилое помещение. Но , при заявленной цене , квадратный метр здесь стоит 122 тысячи рублей , хотя в среднем по Свердловской области ценник 46 тысяч рублей. Комнатуплощадью 17,8 квадратных метра в ней продают за 2,2 миллиона рублейвыяснили аналитики Avito. Продавец утверждаетчто во второй комнате никто не живетпоэтому покупатель получит по сути все жилое помещение. Нопри заявленной ценеквадратный метр здесь стоит 122 тысячи рублейхотя в среднем по Свердловской области ценник 46 тысяч рублей.

В Екатеринбурге нашли комнатукоторую продают по цене хорошей квартиры. Она находится в двушке на Начдива Онуфриева.