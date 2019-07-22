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Три свердловских бизнесмена попали в топ-200 богачей Forbes

10:39, 22 Июль 2019
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Фото: pixabay
В список вошли гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава РМК Игорь Алтушкин и владелец «Синары» Дмитрий Пумпянский.

Три свердловских предпринимателя вошли в рейтинг Forbes «200 самых богатых бизнесменов России». Выше всех оказался гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Он занял 24 место. В 2019 году состояние Козицына составило 4,4 миллиарда долларов. Его капитал распределился между УГМК (35%), УГМК-Транс (35%) и «Кузбассразрезуглем» (24,9%).

Следом за Андреем Козицыным расположился глава Русской медной компании Игорь Алтушкин. Он беднее гендиректора УГМК на 100 миллионов долларов. 80% капитала Алтушкина сосредоточены в РМК.

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Еще ниже в рейтинге Forbes идет глава «Синары» Дмитрий Пумпянский. Он занял 46 место. Его состояние в 2019 году насчитывает 2,2 миллиарда долларов. Его капитал состоит из контрольных пакетов акций Трубной металлургической компании и группы «Синара» с активами в машиностроении, девелопменте, финансах и агробизнесе.

В апреле 2018 года Андрей Козицын занимал 25 строчку рейтинга самых богатых людей России по версии Forbes, Игорь Алтушкин был на 33 месте, а Дмитрий Пумпянский — на 62. За год свердловские бизнесмены хорошо подросли.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, деньги, Forbes, бизнесмен, Свердловская область , Екатеринбург, Дмитрий Пумпянский, Андрей Козицын, Игорь Алтушкин
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