Три свердловских бизнесмена попали в топ-200 богачей Forbes

Три свердловских предпринимателя вошли в рейтинг Forbes «200 самых богатых бизнесменов России». Выше всех оказался гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Он занял 24 место. В 2019 году состояние Козицына составило 4,4 миллиарда долларов. Его капитал распределился между УГМК (35%), УГМК-Транс (35%) и «Кузбассразрезуглем» (24,9%).

Следом за Андреем Козицыным расположился глава Русской медной компании Игорь Алтушкин. Он беднее гендиректора УГМК на 100 миллионов долларов. 80% капитала Алтушкина сосредоточены в РМК.