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Свердловская область остается регионом с мусорной напряженностью

09:36, 22 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Вероятность бунтов населения из-за экологической обстановки равняется 70%, считают аналитики.
Аналитики из Wasteconsulting совместно с коллегами из РАНХиГС снова опубликовали рейтинг напряженности в регионах России из-за мусорной реформы. Свердловская область занимает в нем вторую строчку, уступая только Санкт-Петербургу.

Как и в предыдущей версии этого рейтинга, на Среднем Урале сохраняется 70% напряженность из-за экологического вопроса. В красную зону списка регионов попали также Вологодская, Тамбовская, Волгоградская и Омская области. Здесь же отметились уральские соседи — Челябинская и Курганская области. Тюменская область находится на 55 месте — в желтой зоне.

В конце июня ЕТВ разговаривал с экспертами о том, почему в Свердловской области складывается такая напряженная обстановка с реализацией мусорной реформе. Читайте здесь.
Мусор, в котором я живу
В Свердловской области, как и во всех регионах России, с 1 января 2019 года должна начаться мусорная реформа. Не обошлось без мелких и крупных скандалов. Поправит ли регион экологическую ситуацию?
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, мусорная реформа, Свердловская область , Екатеринбург
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