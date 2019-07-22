Свердловская область остается регионом с мусорной напряженностью
09:36, 22 Июль 2019
Вероятность бунтов населения из-за экологической обстановки равняется 70%, считают аналитики.
Аналитики из Wasteconsulting совместно с коллегами из РАНХиГС снова опубликовали рейтинг напряженности в регионах России из-за мусорной реформы. Свердловская область занимает в нем вторую строчку, уступая только Санкт-Петербургу.
Как и в предыдущей версии этого рейтинга, на Среднем Урале сохраняется 70% напряженность из-за экологического вопроса. В красную зону списка регионов попали также Вологодская, Тамбовская, Волгоградская и Омская области. Здесь же отметились уральские соседи — Челябинская и Курганская области. Тюменская область находится на 55 месте — в желтой зоне.
В конце июня ЕТВ разговаривал с экспертами о том, почему в Свердловской области складывается такая напряженная обстановка с реализацией мусорной реформе. Читайте здесь.
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