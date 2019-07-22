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Свердловчанин спрятался от приставов в груде белья

10:02, 22 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Мужчина накопил долг по алиментам в 150 тысяч рублей и решил, что деньги не придется платить, если его не найдут.

Житель Первоуральска накопил долг по алиментам в 150 тысяч рублей, чем спровоцировал визит судебных приставов. Гостей на порог пустила гражданская жена должника. Она сообщила проверяющим, что мужа нет дома, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Но приставы осмотрели квартиру и нашли мужчину в груде белья.

Кроме того, горе-отец попытался выдать себя за другого человека, но ему не поверили и принудительно доставили в районный отдел службы судебных приставов. Там с него взяли объяснения.

Ранее свердловчанина уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Теперь мужчине грозит более жесткое наказание. Если проверка подтвердит, что оно необходимо, должника будут судить по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Эта статья предусматривает разные санкции такие как, исправительные и принудительные работы, арест и лишение свободы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , Первоуральск, деньги, УФССП по Свердловской области, приставы, алименты
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