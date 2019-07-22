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Свердловчанин отсудил миллион за падение с платформы на работе

12:43, 22 Июль 2019
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Фото: pixabay
Мужчина остался инвалидом.

Работник «Уральских локомотивов» получил миллион рублей за травму на производстве. Мужчина выпал из пневматической подъемной платформы, когда оклеивал оберточной бумагой кузов электровоза. Свердловчанина доставили в Верхнепышминскую городскую больницу, а затем перевели в Екатеринбург. Из-за того, что у пострадавшего были черепно-мозговые травмы, гематомы и переломы ребер, ему понадобилось пять операций. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, сотруднику «Уральских локомотивов» поставили первую группу инвалидности бессрочно.

Проверка показала, что несчастный случай произошел из-за плохой организации места работы и нарушения охраны труда и техники безопасности. Сам пострадавший в момент происшествия был пьян. Орджоникидзевский районный суд заставил «Уральские локомотивы» выплатить мужчине полмиллиона рублей, но эта сумма его не устроила.

Истец подал апелляцию, уточнив, что 95% вины лежит на предприятии. Вторая инстанция учла тот факт, что свердловчанин в 45 лет больше не может работать и при этом воспитывает троих детей. Ему увеличили компенсацию до миллиона рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, облсуд, травма, работа, инвалидность, компенсация, Верхняя Пышма , Свердловская область , Екатеринбург
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