«Спецавтобаза» поплатилась за долгий ответ на письмо екатеринбурженки
12:14, 22 Июль 2019
Женщина отправила обращение, но получила разъяснение на 24 дня позже.
Прокуратура проверила «Спецавтобазу» и нашла нарушения в работе предприятия с обращениями граждан. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, должностное лицо «Спецавтобазы» оштрафовали за долгий ответ екатеринбурженке.
Ведомство выяснило, что 21 февраля 2019 года жительница Екатеринбурга направила предприятию электронное письмо с просьбой разъяснить, на основании каких нормативно-правовых актов горожанам выставляют счета за мусор. Обращение женщины рассмотрели спустя 54 дня, хотя должны были уложиться в один месяц.
Начальнику отдела по работе с клиентами выписали штраф в пять тысяч рублей, а руководству «Спецавтобазы» сказали о том, что нельзя допускать подобные нарушения в дальнейшем.
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