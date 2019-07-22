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«Спецавтобаза» поплатилась за долгий ответ на письмо екатеринбурженки

12:14, 22 Июль 2019
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Фото: pixabay
Женщина отправила обращение, но получила разъяснение на 24 дня позже.

Прокуратура проверила «Спецавтобазу» и нашла нарушения в работе предприятия с обращениями граждан. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, должностное лицо «Спецавтобазы» оштрафовали за долгий ответ екатеринбурженке.

Ведомство выяснило, что 21 февраля 2019 года жительница Екатеринбурга направила предприятию электронное письмо с просьбой разъяснить, на основании каких нормативно-правовых актов горожанам выставляют счета за мусор. Обращение женщины рассмотрели спустя 54 дня, хотя должны были уложиться в один месяц.

Начальнику отдела по работе с клиентами выписали штраф в пять тысяч рублей, а руководству «Спецавтобазы» сказали о том, что нельзя допускать подобные нарушения в дальнейшем.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, прокуратура Свердловской области, обращение, мусор, Спецавтобаза, Свердловская область , Екатеринбург
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