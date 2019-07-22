Решение суда заставит Куйвашева найти замену экс-мэру

Бывшего мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова отправят в колонию строгого режима на восемь лет за взятку. Также его лишили государственных наград и оштрафовали на 12 миллионов рублей. В 2014 году Астахов получил взятку в шесть миллионов рублей от фирмы, которая выступала подрядчиком по контрактам на строительство детского сада и двух многоэтажек. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, экс-мэр Каменска-Уральского взял деньги для того, чтобы администрация без замечаний приняла работы, в том числе и невыполненные. Вместе с деньгами Михаилу Астахову вручили «подарок» в виде машины Toyota Venza.

Специалисты провели почерковедческую экспертизу, следователи допросили 30 свидетелей и провели обыски. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, работники ведомства сделали выемки финансовых и строительных документов и через суд наложили арест на имущество обвиняемого.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев говорил, что в вопросе с Михаилом Астаховым будут разбираться только тогда, когда появится решение суда.