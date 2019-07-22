Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Решение суда заставит Куйвашева найти замену экс-мэру

14:01, 22 Июль 2019
43548608881_0f0c42fb56_o.jpg
Фото: flickr
Бывшего главу Каменска-Уральского Михаила Астахова приговорили к восьми годам колонии строгого режима за взятку.

Бывшего мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова отправят в колонию строгого режима на восемь лет за взятку. Также его лишили государственных наград и оштрафовали на 12 миллионов рублей. В 2014 году Астахов получил взятку в шесть миллионов рублей от фирмы, которая выступала подрядчиком по контрактам на строительство детского сада и двух многоэтажек. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, экс-мэр Каменска-Уральского взял деньги для того, чтобы администрация без замечаний приняла работы, в том числе и невыполненные. Вместе с деньгами Михаилу Астахову вручили «подарок» в виде машины Toyota Venza.

Специалисты провели почерковедческую экспертизу, следователи допросили 30 свидетелей и провели обыски. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, работники ведомства сделали выемки финансовых и строительных документов и через суд наложили арест на имущество обвиняемого.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев говорил, что в вопросе с Михаилом Астаховым будут разбираться только тогда, когда появится решение суда.

В городе без смога. Это возможно
Как жителям Екатеринбурга избавиться от шума и пыли, не покидая мегаполиса.

Будет решение суда, тогда и будем решать. Я в этом смысле консервативен, и я не хочу ставить во всем точку. Пусть это делает суд. Запас управленческих кадров у нас есть, и поверьте, если необходимо мне будет Михаила Григорьевича уволить, я найду замену. Трудность будет заключаться только в том, что нужно будет выбирать кого-то одного.

Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Высокинский передумал обсуждать с горожанами работу Покраса Лампаса
Разбираться в произошедшем будет глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Ближайшие восемь лет экс-мэр Каменска-Уральского проведет за решеткой. Ему еще предстоит выплатить двукратную сумму взятки.

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Решение суда заставит Куйвашева найти замену экс-мэру»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , Каменск-Уральский, взятка, губернатор, прокуратура Свердловской области, Евгений Куйвашев, Михаил Астахов
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Украли велосипед. Что делать?
24 июля в 19:00
С
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов