Решение суда заставит Куйвашева найти замену экс-мэру
Бывшего мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова отправят в колонию строгого режима на восемь лет за взятку. Также его лишили государственных наград и оштрафовали на 12 миллионов рублей. В 2014 году Астахов получил взятку в шесть миллионов рублей от фирмы, которая выступала подрядчиком по контрактам на строительство детского сада и двух многоэтажек. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, экс-мэр Каменска-Уральского взял деньги для того, чтобы администрация без замечаний приняла работы, в том числе и невыполненные. Вместе с деньгами Михаилу Астахову вручили «подарок» в виде машины Toyota Venza.
Специалисты провели почерковедческую экспертизу, следователи допросили 30 свидетелей и провели обыски. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, работники ведомства сделали выемки финансовых и строительных документов и через суд наложили арест на имущество обвиняемого.
Ранее глава региона Евгений Куйвашев говорил, что в вопросе с Михаилом Астаховым будут разбираться только тогда, когда появится решение суда.
Будет решение суда, тогда и будем решать. Я в этом смысле консервативен, и я не хочу ставить во всем точку. Пусть это делает суд. Запас управленческих кадров у нас есть, и поверьте, если необходимо мне будет Михаила Григорьевича уволить, я найду замену. Трудность будет заключаться только в том, что нужно будет выбирать кого-то одного.
Ближайшие восемь лет экс-мэр Каменска-Уральского проведет за решеткой. Ему еще предстоит выплатить двукратную сумму взятки.