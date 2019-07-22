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«Пока без вмешательства»: сквер за Оперным обещали сдать до холодов

19:17, 22 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Сергей Бидонько считает, что реконструкцию мог бы ускорить забор.

Вице-губернатор Сергей Бидонько отругал подрядчика реконструируемого сквера за Оперным театром за решение работать без установки ограждений. «Молодцы, в кавычках, что не огородили территорию. Сложно работать, когда все время кто-то ходит. И по срокам и по всему. С Не дай бог кто-то ногу подвернет к вам будут вопросы по технике безопасности», — сообщил он.

Вице-губернатор считает, что подрядчик успеет выполнить все работы до конца года. Статуи львов, за которых переживали жители города, обещают вернуть. «Со слов администрации и подрядчика нет сомнений, что до конца года, в крайнем случае до октября-ноября все должно быть закончено. <…>Пока никаких действий с токи зрения нашего вмешательства не нужно, надо только смотреть», — считает Бидонько.

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Также вице-губернатор пожаловался на вандалов, которые разбили 16 фонарей еще до окончания реконструкции парка. Он предложил следить за сохранностью объектов по видеонаблюдению.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, благоустройство, Оперный театр, Сквер за оперным, Свердловская область , Екатеринбург, Сергей Бидонько
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