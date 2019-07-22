«Пока без вмешательства»: сквер за Оперным обещали сдать до холодов

Вице-губернатор Сергей Бидонько отругал подрядчика реконструируемого сквера за Оперным театром за решение работать без установки ограждений. «Молодцы, в кавычках, что не огородили территорию. Сложно работать, когда все время кто-то ходит. И по срокам и по всему. С Не дай бог кто-то ногу подвернет к вам будут вопросы по технике безопасности», — сообщил он.

Вице-губернатор считает, что подрядчик успеет выполнить все работы до конца года. Статуи львов, за которых переживали жители города, обещают вернуть. «Со слов администрации и подрядчика нет сомнений, что до конца года, в крайнем случае до октября-ноября все должно быть закончено. <…>Пока никаких действий с токи зрения нашего вмешательства не нужно, надо только смотреть», — считает Бидонько.