Осужденный Сигарев, брат режиссера Сигарева, написал киносценарий

Брат свердловского режиссера Василия Сигарева Юрий, который отбывает наказание в ИК-12, написал киносценарий. Помогать ему со съемками фильма будет режиссер театра «Шарманка» Лариса Абашева. Об этом она написала в Facebook и добавила, что знакомство с Юрием Сигаревым вышло отличным. К записи Лариса Абашева приложила снимок со сценаристом и добавила, что скоро можно будет посмотреть весь фотопроект. Съемками занимался Александр Ежъ Осипов.

ЕТВ спросил у режиссера «Шарманки» о содержании сценария Юрия Сигарева. Она ответила коротко, что фильм будет о том, как зэки нашли в себе бога.