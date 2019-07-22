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Осужденный Сигарев, брат режиссера Сигарева, написал киносценарий

16:21, 22 Июль 2019
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Фото: Facebook Ларисы Абашевой / Александр Ежъ Осипов
Юрий Владимирович будет снимать фильм.

Брат свердловского режиссера Василия Сигарева Юрий, который отбывает наказание в ИК-12, написал киносценарий. Помогать ему со съемками фильма будет режиссер театра «Шарманка» Лариса Абашева. Об этом она написала в Facebook и добавила, что знакомство с Юрием Сигаревым вышло отличным. К записи Лариса Абашева приложила снимок со сценаристом и добавила, что скоро можно будет посмотреть весь фотопроект. Съемками занимался Александр Ежъ Осипов.

ЕТВ спросил у режиссера «Шарманки» о содержании сценария Юрия Сигарева. Она ответила коротко, что фильм будет о том, как зэки нашли в себе бога.

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Театр «Шарманка» и инклюзивный театр ORA приезжали в исправительную колонию с музыкальной программой. После концерта для осужденных организовали профессиональную фотосессию.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , ИК-12, зэки, сценарий, кино
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