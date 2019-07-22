Новый переход в «Гринвич» открыли из-за планов на третью ветку метро

Днем 22 июля в Екатеринбурге с помпой открыли еще один выход из станции метро « Геологическая» — теперь из подземки можно сразу попасть на нулевой уровень пятой очереди торгового центра « Гринвич». Финансировал проект владелец ТРЦ — общество « Малышева , 73», которое потратило на оборудование и работы 815 миллионов рублей. Несмотря на огромную сумму , вход сразу передали на баланс метрополитена , так как это режимный объект , который не может быть частным.





