Новый переход в «Гринвич» открыли из-за планов на третью ветку метро
12:28, 22 Июль 2019
Стройка длилась пять лет и обошлась «Малышева, 73» в 815 миллионов рублей.
Днем 22 июля в Екатеринбурге с помпой открыли еще один выход из станции метро «Геологическая» — теперь из подземки можно сразу попасть на нулевой уровень пятой очереди торгового центра «Гринвич». Финансировал проект владелец ТРЦ — общество «Малышева, 73», которое потратило на оборудование и работы 815 миллионов рублей. Несмотря на огромную сумму, вход сразу передали на баланс метрополитена, так как это режимный объект, который не может быть частным.
Соучредитель «Малышева, 73» Игорь Заводовский рассказал, что «Гринвич» ожидает увеличение количества покупателей — до 65 тысяч человек в сутки. Он также допустил строительство подобного входа в «Пассаж» из станции метро «Площадь 1905 года», если это позволят сделать городские власти. Проекты по соединению метро и ТРЦ в России, кроме Екатеринбурга, есть только в Москве и Санкт-Петербурге.
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Владелец «Малышева, 73» Игорь Заводовский сообщил, что потратиться на переход решили из-за планов по строительству третьей ветки метро. Пересадочным узлом как раз должна стать станция «Геологическая».
«Когда-то третья ветка появится, вторая вот уже на подходе. Нагрузка на инфраструктуру станции резко увеличится и потребуются дополнительные входы. Один есть уже сейчас», — считает Игорь Заводовский.
Мэр Александр Высокинский перерезал ленточку на открытии нового входа, ему помогла случайная пассажирка «Геологической» — пятилетняя девочка Ангелина. Он также поблагодарил «Малышева, 73» за помощь в развитии метро, но заметил, что отныне новый вход находится на балансе города, а значит за его обслуживание будет платить муниципальная казна.
На вопрос о том, будет ли мэрия привлекать бизнес в строительстве метрополитена, Александр Высокинский ответил, что из-за особого режима в метро невозможно привлечь частный капитал в самой подземке. Но обязательно будут сотрудничать с бизнесом в надземной инфраструктуре метро — входы, выходы, оформление и ближайшие объекты. Игорь Заводовский также обратил внимание, что у «Малышева, 73» будет проект на «Ботанической». Туда планируется перенести Автовокзал и построить там же ТРЦ.
На вопрос о том, будет ли мэрия привлекать бизнес в строительстве метрополитена, Александр Высокинский ответил, что из-за особого режима в метро невозможно привлечь частный капитал в самой подземке. Но обязательно будут сотрудничать с бизнесом в надземной инфраструктуре метро — входы, выходы, оформление и ближайшие объекты. Игорь Заводовский также обратил внимание, что у «Малышева, 73» будет проект на «Ботанической». Туда планируется перенести Автовокзал и построить там же ТРЦ.
Прямой эфир с открытия смотрите здесь:
Открыт новый вход на станцию метро Геологическая в Екатеринбурге. Из Гринвича можно будет сразу попасть в поездам. Руководство метрополитена говорит, что этот переход особенно важен для третьей ветки метро. Проектирование второй ветки пока
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