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На Универсиаду в Екатеринбурге может уйти 79 миллиардов

15:34, 22 Июль 2019
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Фото: пресс-служба департамента информполитики Свердловской области
Больше половины суммы должен выделить федеральный бюджет.

На Универсиаду-2023 в Екатеринбурге потратят больше 79 миллиардов рублей. Такую сумму назвал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт на заседании бюджетного комитета Заксобрания региона, пишет Znak. Из названной суммы 53 миллиарда рублей должны поступить из федерального бюджета.

За счет федералов собираются построить общежитие для спортсменов, медицинский центр и новый кампус УрФУ. Чтобы расчеты получились более конкретными, в 2019 году выделят 235,3 миллиона рублей на землеустроительные работы. Их перечислят через дирекцию строительства Универсиады, которая появится в ближайшее время.

Напомним, площадку для студенческих игр разместят в Новокольцовском микрорайоне, хотя ранее планировали сделать ее на ВИЗе-Правобережном. В деревню Универсиады решили запустить скоростной трамвай, но сейчас мэрия думает над тем, чтобы связать Новокольцовский с центром города при помощи электрички.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Ожиданиада-2023, бюджет, деньги, Новокольцовский, строители, Универсиада 2023 года, Свердловская область , Екатеринбург, Леонид Рапопорт
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