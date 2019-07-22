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Главный пиарщик РПЦ оправдал екатеринбургских «бесов»

10:31, 22 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Владимир Легойда заявил, что в обществе не хватает уважения.
Спустя два с половиной месяца после протестов в сквере у Драмтеатра их решил прокомментировать пиарщик РПЦ Владимир Легойда. В интервью «Российской газете» он заявил, что екатеринбуржцы выходили не против храма святой Екатерины, а за сохранение сквера. Истоки протестов Легойда видит в недостаточном информировании жителей о проекте («там должен был быть горд-сад») и в сторонних организаторах.

Также Владимир Легойда защитил екатеринбуржцев от тех, кто посчитал их «бесами». Так, напомним, назвал горожан журналист Владимир Соловьев в одном из радио-эфиров.

«Я уж не говорю о том, какого накала эта история достигла, когда в адрес тех, кто протестовал против строительства в сквере, неожиданно полетело слово бесы“. С одной стороны, мне действительно непонятно и больно, когда есть такие протесты. С другой, когда, например, я обсуждал эту историю со своими студентами в МГИМО, девочка из Екатеринбурга сказала: там стоят мои любимые преподаватели, мои одноклассники, разве они — бесы? И ее тоже можно и нужно понять», — сообщил Легойда.

В целом, интервью повторяет тезисы, которые высказывали представители Екатеринбургской епархии: людям не рассказали о проекте, из четырех тысяч проголосовавших было менее 200 против, церковь отказалась от места в сквере ради мира. Владимир Легойда заявил, что видит одной из причин произошедшего недостаток уважения между людьми.

«Нам надо учиться уважать всех. И тех, кто вышел протестовать. И тех, кто стоит на защите храма. И человека, который был готов построить для города храм, при этом обустроив и сам сквер, и набережную», — добавил Легойда.

Напомним, протесты в сквере у Драмтеатра прошли в Екатеринбурге в середине мая. Тысячи горожан выходили к строительному забору, который поставил Фонд святой Екатерины, собиравшийся на этом месте строить одноименный храм. ЕТВ собирал все новости по этой теме:
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Как жителям Екатеринбурга избавиться от шума и пыли, не покидая мегаполиса.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Скверная история, протесты, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург
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