Главный пиарщик РПЦ оправдал екатеринбургских «бесов»

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Также Владимир Легойда защитил екатеринбуржцев от тех , кто посчитал их « бесами». Так , напомним , назвал горожан журналист Владимир Соловьев в одном из радио-эфиров.





« Я уж не говорю о том , какого накала эта история достигла , когда в адрес тех , кто протестовал против строительства в сквере , неожиданно полетело слово „ бесы“. С одной стороны , мне действительно непонятно и больно , когда есть такие протесты. С другой , когда , например , я обсуждал эту историю со своими студентами в МГИМО , девочка из Екатеринбурга сказала: там стоят мои любимые преподаватели , мои одноклассники , разве они — бесы? И ее тоже можно и нужно понять», — сообщил Легойда.







В целом , интервью повторяет тезисы , которые высказывали представители Екатеринбургской епархии: людям не рассказали о проекте , из четырех тысяч проголосовавших было менее 200 против , церковь отказалась от места в сквере ради мира. Владимир Легойда заявил , что видит одной из причин произошедшего недостаток уважения между людьми.





« Нам надо учиться уважать всех. И тех , кто вышел протестовать. И тех , кто стоит на защите храма. И человека , который был готов построить для города храм , при этом обустроив и сам сквер , и набережную», — добавил Легойда.







Напомним , протесты в сквере у Драмтеатра прошли в Екатеринбурге в середине мая. Тысячи горожан выходили к строительному забору , который поставил Фонд святой Екатерины , собиравшийся на этом месте строить одноименный храм. ЕТВ собирал все новости по этой теме: