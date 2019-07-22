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Finnair перестанет летать в Кольцово из-за низкого спроса на билеты

17:48, 22 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Авиарейсы из Хельсинки отменят с 10 октября.

Авиакомпания Finnair перестанет летать в Кольцово. Европейский перевозчик отменит рейсы по маршруту Хельсинки — Екатеринбург с 10 октября. Исполнительный директор ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал ЕТВ, что об отмене полетов стало известно из письма, направленного в ассоциацию. В обращении Finnair говорит, что прекращает летать в уральскую столицу по экономическим причинам. Оказалось, что спрос на билеты был маленький. Его не хватает даже для того, чтобы продлить рейсы хотя бы на некоторое время. При этом в Москве и Санкт-Петербурге с Finnair проблем нет. Самолеты всегда заполнены.

По словам Мальцева, для того, чтобы зарубежные авиаперевозчики оставались в Екатеринбурге, необходимо повышать интерес иностранцев к Свердловской области. Пока у нашего региона это получается плохо.

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Необходимо создание, развитие и адаптация туристических программ для гостей. Если бы не только мы летали в Финляндию, но и финны к нам, это принесло бы стабильность и позволило бы сохранить маршруты. Действия властей, которые имеют возможность привлечь туристов, не были осуществлены либо были осуществлены неэффективно.

Михаил Мальцев
исполнительный директор Уральской ассоциации туризма
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Если Finnair покинет Екатеринбург, то из европейских авиаперевозчиков у нас останутся только Turkish Airlines. Ранее из-за конфликта о воздушном сообщении между Чехией и Россией в столице Урала отменили рейсы в Прагу. Появятся ли снова Czech Airlines в уральской столице, неизвестно. Кроме того, аэропорт Кольцово потерял другие иностранные авиакомпании такие, как Alitalia, Air Moldova, Lufthansa.


Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Кольцово, Finnair, перелет, рейсы, отмена полета
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