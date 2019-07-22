Finnair перестанет летать в Кольцово из-за низкого спроса на билеты

Авиакомпания Finnair перестанет летать в Кольцово. Европейский перевозчик отменит рейсы по маршруту Хельсинки — Екатеринбург с 10 октября. Исполнительный директор ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал ЕТВ, что об отмене полетов стало известно из письма, направленного в ассоциацию. В обращении Finnair говорит, что прекращает летать в уральскую столицу по экономическим причинам. Оказалось, что спрос на билеты был маленький. Его не хватает даже для того, чтобы продлить рейсы хотя бы на некоторое время. При этом в Москве и Санкт-Петербурге с Finnair проблем нет. Самолеты всегда заполнены.

По словам Мальцева, для того, чтобы зарубежные авиаперевозчики оставались в Екатеринбурге, необходимо повышать интерес иностранцев к Свердловской области. Пока у нашего региона это получается плохо.