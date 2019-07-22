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Евгений Куйвашев потерял две позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

18:30, 22 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Глава Свердловской области спустился на шестую строчку.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев потерял две позиции в рейтинге губернаторов-блогеров от «Медиалогии». В июне он занял шестое место, пропустив вперед Ивана Белозерцева из Пензенской области, Андрея Воробьева из Московской, Александра Беглова из Санкт-Петербурга, Рамзана Кадырова из Чечни и лидера рейтинга Сергея Собянина из Москвы.

При составлении списка аналитики учитывали цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Евгения Куйвашева упоминали в истории со сквером у Драмтеатра. В частности, журналисты писали о том, что глава региона предложил установить на въезде в Екатеринбург знак «Город храбрых».

Несмотря на то, что Куйвашев опустился в рейтинге блогеров, он все еще остается в десятке лучших. В апреле 2019 года глава области лишь замыкал топ-10 губернаторов-блогеров. Кроме того, в начале июля ЕТВ рассказывал о том, что наш губернатор вылетел из десятки лидеров июньского медиарейтинга, в который вошли главы регионов. Евгений Куйвашев расположился на 11 строчке вместо третьей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, медиалогия, блогер, рейтинг, губернатор, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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