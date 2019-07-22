Брак — тюрьма? «Карт-бланш» изменил заброшенную «Юность России»
19:41, 22 Июль 2019
Двухэтажное здание на окраине Чкаловского района разрисовали художники группы TNS Crew в рамках фестиваля «Карт-бланш».
На двухэтажном доме на Караванной, 28 появился арт-объект партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Художники екатеринбургской группы TNS Crew создали многозначную работу. Две руки соединены наручниками — обручальными кольцами. То ли брак — тюрьма, то ли свобода — брак…
Дом в Садовом когда-то было учебно-спортивной базой «Юность России». Но с 2003 года никому не нужное здание на Караванной, 28 ветшало и разрушалось, пока TNS Crew, постоянные участники фестивалей «Карт-бланш» и других уличных акций не превратили его в арт-объект
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