Больницу в Зеленой роще отстроят в «первозданном виде» к 2023 году

Заброшенную больницу в Зеленой роще реконструируют к 2023 году. Об этом во время объезда скверов города сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько. «Мы вообще хотим тот район комплексно привести в порядок <…> Много лет остов этой больницы вызывает массу вопросов», — сообщил вице-губернатор. Реконструкция объекта вызывает сложности из-за его статуса памятника архитектуры. Также нужно будет найти инвестора. Дополнительных построек на территории больницы не планируется. «Все будет в первозданном виде», — сообщил Сергей Бидонько.

Корпус скорой помощи, построенный в 1938 году находится в стадии разрушения. Реконструировать ее планировали еще с 1999 года, но к работам так и не приступили. Сначала пытались построить на площадке школу, потом решили продать, но покупателя так и не нашли. После пожара в заброшенном здании, его взяли под охрану.