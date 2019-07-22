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Больницу в Зеленой роще отстроят в «первозданном виде» к 2023 году

18:40, 22 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил, что новых зданий на площадке не появится.

Заброшенную больницу в Зеленой роще реконструируют к 2023 году. Об этом во время объезда скверов города сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько. «Мы вообще хотим тот район комплексно привести в порядок <…> Много лет остов этой больницы вызывает массу вопросов», — сообщил вице-губернатор. Реконструкция объекта вызывает сложности из-за его статуса памятника архитектуры. Также нужно будет найти инвестора. Дополнительных построек на территории больницы не планируется. «Все будет в первозданном виде», — сообщил Сергей Бидонько.

Корпус скорой помощи, построенный в 1938 году находится в стадии разрушения. Реконструировать ее планировали еще с 1999 года, но к работам так и не приступили. Сначала пытались построить на площадке школу, потом решили продать, но покупателя так и не нашли. После пожара в заброшенном здании, его взяли под охрану.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Зеленая Роща, проект, благоустройство
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