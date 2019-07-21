Улицы Екатеринбурга затопило после ночной грозы

Улицы Екатеринбурга затопило после продолжительной ночной грозы. В городе выпала половина месячной нормы осадков , несколько часов гремел гром и сверкали молнии. Из-за непогоды пришлось задержать в Кольцово шесть рейсов в Москву и Турцию.





Опаснее всего сейчас участок Шефской под мостом на Блюхера. В паблике « Инцедент Екатеринбург» жители сообщили , что уровень воды достигает 30 сантиметров. Утонувшие машины достают эвакуатором. Такая же проблема на выезде из Компрессорного. Лучше не пытаться проехать там на легковом автомобиле. Дворовые проезды могут загораживать поваленные деревья.



