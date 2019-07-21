Улицы Екатеринбурга затопило после ночной грозы
11:00, 21 Июль 2019
Фото: «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»
Автомобили утонули под мостом на Блюхера.
Улицы Екатеринбурга затопило после продолжительной ночной грозы. В городе выпала половина месячной нормы осадков, несколько часов гремел гром и сверкали молнии. Из-за непогоды пришлось задержать в Кольцово шесть рейсов в Москву и Турцию.
Опаснее всего сейчас участок Шефской под мостом на Блюхера. В паблике «Инцедент Екатеринбург» жители сообщили, что уровень воды достигает 30 сантиметров. Утонувшие машины достают эвакуатором. Такая же проблема на выезде из Компрессорного. Лучше не пытаться проехать там на легковом автомобиле. Дворовые проезды могут загораживать поваленные деревья.
Похитители велосипедок
ЕТВ ищет модные тренды на улицах Екатеринбурга.
Штормовое предупрежление МЧС действует и в воскресенье, 21 июля. Жителей региона просят не купаться в водоемах, закрывать окна и форточки во время непогоды, не оставлять автомобили под деревьями и неусточивыми конструкциями, не прятаться под деревьями. После изнуряющей жары возможны ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 22-27 метров в секунду.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
ИЗ ЖИЗНИ «ТОЛСТЯКОВ»
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!