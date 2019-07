Идентичность и развитие: что обсудили на «Ночи городских инициатив»?

А независимый театр «Место», который выступал в одном блоке с художниками, сделал акцент на другом. Здесь не занимаются рисованием, зато придумывают перформансы, которые не привязаны к определенному месту. Выступление можно показать в любой локации, главное, продумать его. «Наша миссия — воспитать плеяду новых авторов и зрителей, которые готовы адекватно оценить современное искусство», — прокомментировала идею контент-куратор проекта Ольга Комлева.

За восемь месяцев существования театр создал восемь перформансов. Большой ажиотаж произвела работа «Отличное тело», в которой поучаствовали женщины, не принимающие особенности своей внешности. Отбросив стеснение, героини рассказали об этом зрителям. Сейчас «Место» готовить новую постановку «Путеводитель по аду».

У организатора My Generation Ural Юлии Шаркиной более глобальная идея. Она не собирается воспитывать одну или две категории людей. Девушка хочет собрать творческие умы вместе. «Одна голова хорошо, а три, пять, десять лучше», — отметила Юлия. Было бы классно, считает создательница My Generation, решать задачи в команде. Найти Юлию можно в доме Маклецкого. My Generation недавно обосновался там. ЕТВ рассказывал о резидентах здесь.