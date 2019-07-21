Идентичность и развитие: что обсудили на «Ночи городских инициатив»?

Еще три сообщества выступили за благоустройство Екатеринбурга, за его чистоту и внезапно… за птиц. Архитектор Владислав Товкач из OSM Project попытался доказать присутствующим, что с мэрией города возможен конструктивный диалог о благоустройстве. Но для этого не нужно сидеть. сложа руки. «Мы изучали проспект Ленина от Восточной до Гагарина. Это все легло в документ в 180 страниц. Просто взять нормативную базу и разработать проект недостаточно. Нужно коммуницировать с администрацией, узнавать, с чем и как она работает, — уточнил Владислав. — Сейчас мы пытаемся выйти на новый участок в Екатеринбурге, по которому мы были разработали проект и следили за его реализацией. Мы покажем властям нашего города, что хороший проект — это недорого и несложно».

Напомним, что реконструкцией участка хотел заняться фонд «Город может», который основали лидер «Чайф» Владимир Шахрин и автор идеального газона, предприниматель Юрий Окунев. В конце июня мэрия отказалась отдавать фонду отрезок Ленина от Гагарина до Восточной, потому что там начали ремонтировать дорогу.

Поговорить с людьми о крылатых вышла Нина Садыкова. «Кто может назвать хотя бы одну из этих птиц?» — на экране появились пять картинок. Зал молчал. Ответить на сложный для всех вопрос могли только единомышленники Нины из EkaterinBird. Они проводят экскурсии по паркам Екатеринбурга, но цель сообщества куда глобальнее — привить горожанам любовь к наблюдению за птицами и сделать из них опытных бердвотчеров. Для этого группе нужна инфраструктура: поддержка сайта, размещение стендов, создание картинок, проведение консультаций. Нина Садыкова надеется, что у проекта большое будущее: «Я жду, что Екатеринбург превратится в город птиц, а не тех, кто ездит на природу отдыхать и рушит все на своем пути».