Идентичность и развитие: что обсудили на «Ночи городских инициатив»?
Center club собрал в субботний вечер десятки, если не сотни неравнодушных к Екатеринбургу горожан. Вместо того, чтобы поехать за город в жаркие выходные, которые на Урале надо ловить обеими руками и ногами, эти люди пришли в Ельцин Центр ради своих идей. «Ночь городских инициатив» объединила самые яркие сообщества Екатеринбурга и их возможных партнеров по продвижению и развитию. Всего на сцене выступили 13 групп, из которых при помощи голосования участники выбрали четыре лучших проекта. Им достались денежные призы на реализацию своих задумок или уже существующих идей. Но обо всем по порядку.
Культура и события
Выступления участников разбили на четыре блока. Первый из них открыли ребята, которые любят культуру и организуют разного рода ивенты. Денис Добролюбов рассказал гостям вечера о группе единомышленников «Любовь» — стрит-арт во благо». «Мы занимаемся решением социально-значимых задач в области искусства», — уточнил он. По словам Дениса, его проект является коннектом между творчеством и благотворительностью (идею так и назвали Connect). Команда хочет связывать между собой художников и тех, кто готов брать их картины.
Мне же больше понравилась другая мысль этих ребят: граффити способно не просто украсить стену, но и обратить внимание на проблемы внутри общества. Посмотрите, например, на это дерево, созданное «Любовью» совместно с ЕТВ и фондом «Новая жизнь». Его посвятили проблеме ВИЧ-инфекции. «Наша цель через искусство нести добро и свет», — объяснили работу создатели проекта.
А независимый театр «Место», который выступал в одном блоке с художниками, сделал акцент на другом. Здесь не занимаются рисованием, зато придумывают перформансы, которые не привязаны к определенному месту. Выступление можно показать в любой локации, главное, продумать его. «Наша миссия — воспитать плеяду новых авторов и зрителей, которые готовы адекватно оценить современное искусство», — прокомментировала идею контент-куратор проекта Ольга Комлева.
За восемь месяцев существования театр создал восемь перформансов. Большой ажиотаж произвела работа «Отличное тело», в которой поучаствовали женщины, не принимающие особенности своей внешности. Отбросив стеснение, героини рассказали об этом зрителям. Сейчас «Место» готовить новую постановку «Путеводитель по аду».
У организатора My Generation Ural Юлии Шаркиной более глобальная идея. Она не собирается воспитывать одну или две категории людей. Девушка хочет собрать творческие умы вместе. «Одна голова хорошо, а три, пять, десять лучше», — отметила Юлия. Было бы классно, считает создательница My Generation, решать задачи в команде. Найти Юлию можно в доме Маклецкого. My Generation недавно обосновался там. ЕТВ рассказывал о резидентах здесь.
Помощь и защита
Вторая часть выступлений стала для меня самой душещипательной. В эту категорию попали проекты, которые направлены на поддержку бездомных людей, инвалидов, детей и их мам. Создатель «Чашки супа» Алена Суханова объяснила присутствующим, почему так важно кормить малоимущих и бездомных. «Вспомните себя. Когда вы голодны, вы не можете думать о других проблемах и решать их», — обратилась к залу девушка. Поэтому, по мнению Алены, чтобы справляться с другими задачами, человеку нужно быть сытым. Подробно о волонтерах из «Чашки супа» мы рассказывали здесь.
Фото: волонтеры «Чашки супа»
«12 лет назад у меня родился сын. Он родился непростым. Солнечным», — с этих слов начала презентацию создатель автономной некоммерческой организации инвалидов и людей в трудной жизненной ситуации «Я могу! Я есть! Я буду!» Татьяна Черкасова. Женщина коротко поделилась своей историей, которая сподвигла ее помогать другим. Татьяна лично столкнулась с унизительным отношением к детям с синдромом Дауна и их родителям.
Еще одна проблема — отсутствие информации о том, что нужно знать о солнечных малышах и как себя вести. Аккумулировав все свои знания и полученный путем проб и ошибок опыт, Татьяна Черкасова создала некоммерческую организацию, которая теперь помогает другим родителям. И работает над тем, чтобы люди не боялись усыновлять детей с синдромом Дауна, а делали это охотно.
Межрегиональная общественная организация «Аистенок» тоже помогает ребятам обрести семью. Одним из направлений, в котором работает «Аистенок», является взаимодействие с мамами, написавшими отказную на детей. «Ситуации могут быть разные, — говорит представитель организации Анна Ягнюкова. — Например, у матери уже четыре ребенка, и пятого она оставляет в роддоме, потому что уже не может его поднять». «Аистенок» узнает о таких случаях и пытается исправить ситуацию. Благодаря работе организации в семьях остались 423 малыша, 505 детишек устроили к приемным родителям. Идеалом, к которому стремятся участники «Ночи городских инициатив», стала Канада. Там нет детских домов. И они хотят, чтобы в России было так же.
Фото: pixabay
Завершил секцию «Помощь и защита» Специальный Олимпийский комитет Свердловской области. Он отвлек посетителей мероприятия от грустных мыслей и предложил сыграть в бочче [принадлежит к семейству игр с мячом, близких к боулингу, петанку и боулзу — прим. ЕТВ]. Представитель комитета Ольга Бойко пояснила, что это проект не для людей с ограниченными возможностями, а для всех нас, ведь в современном мире мы так мало двигаемся. Турниры по бочче не откладывают в долгий ящик и планируют начать играть в следующие выходные в «МЕГА-парке». Присоединяйтесь!
Пока остальные участники готовились к выступлениям, мы поговорили с гостями встречи, с какой целью они здесь. «Я сама работала в НКО [некоммерческая организация — прим. ЕТВ], интересно, что происходит сейчас, какие есть инициативы, что нового появилось», — ответила ЕТВ Юлия Никольская. Супруги Котюсовы Александр и Марина тоже пришли сюда за неизведанным. «Это возможность посмотреть, что происходит в городе. Какие есть активные люди и проекты», — рассказали о цели своего присутствия муж и жена.
Но не все пришли сюда исключительно посмотреть. Елена Кямкина оказалась на «Ночи» ради сотрудничества. Несмотря на то, что девушка не вошла в список официальных партнеров, она предлагала сообществам библиотеки Екатеринбурга для мероприятий. «Я ищу организации и тех людей, которым мы будем интересны в таком качестве», — подытожила Елена.
Развитие территории
Еще три сообщества выступили за благоустройство Екатеринбурга, за его чистоту и внезапно… за птиц. Архитектор Владислав Товкач из OSM Project попытался доказать присутствующим, что с мэрией города возможен конструктивный диалог о благоустройстве. Но для этого не нужно сидеть. сложа руки. «Мы изучали проспект Ленина от Восточной до Гагарина. Это все легло в документ в 180 страниц. Просто взять нормативную базу и разработать проект недостаточно. Нужно коммуницировать с администрацией, узнавать, с чем и как она работает, — уточнил Владислав. — Сейчас мы пытаемся выйти на новый участок в Екатеринбурге, по которому мы были разработали проект и следили за его реализацией. Мы покажем властям нашего города, что хороший проект — это недорого и несложно».
Напомним, что реконструкцией участка хотел заняться фонд «Город может», который основали лидер «Чайф» Владимир Шахрин и автор идеального газона, предприниматель Юрий Окунев. В конце июня мэрия отказалась отдавать фонду отрезок Ленина от Гагарина до Восточной, потому что там начали ремонтировать дорогу.
Поговорить с людьми о крылатых вышла Нина Садыкова. «Кто может назвать хотя бы одну из этих птиц?» — на экране появились пять картинок. Зал молчал. Ответить на сложный для всех вопрос могли только единомышленники Нины из EkaterinBird. Они проводят экскурсии по паркам Екатеринбурга, но цель сообщества куда глобальнее — привить горожанам любовь к наблюдению за птицами и сделать из них опытных бердвотчеров. Для этого группе нужна инфраструктура: поддержка сайта, размещение стендов, создание картинок, проведение консультаций. Нина Садыкова надеется, что у проекта большое будущее: «Я жду, что Екатеринбург превратится в город птиц, а не тех, кто ездит на природу отдыхать и рушит все на своем пути».
Проблемой разрушения также обеспокоился «Биозавр». Куратор проекта Николай Коробов предложил екатеринбуржцам некое экотакси, потому что, по его мнению, многие даже не знают, как правильно сдавать вторсырье. «Наша цель — изменить отношение к мусору, показав, что он не исчезает, а продолжает существовать. Показать, что раздельный сбор отходов — это эффективно, и сделать его таким же привычным, как мытье посуды», — сказал Николай. Самой большой проблемой для «Биозавра» на данном этапе являются помещения. Сообщество с радостью отзовется, если вы предложите ему склад (и не один) для мусора.
Сохранение идентичности
Секция «Сохранение идентичности» объединила команды, которые хотели бы восстановить старинные объекты Екатеринбурга. Виталина Станиславчук напомнила участникам «Ночи» про Городок милиции. В частности, про здание на Чапаева, 14/4. Еще в декабре 2018 года дом стали сносить, потому что застройка в шесть этажей много лет пребывает в заброшенном состоянии. По словам местных жителей, здесь регулярно была работа для пожарных — у дома то и дело горели деревянные перекрытия.
На месте старого здания хотят построить новое жилье, но Виталина считает, что именно этот дом может стать местом, которым будут гордиться. «Для успешной реализации проекта нам нужен сбор информации об истории городка, экскурсии и распространение сведений через СМИ и в соцсетях, а также непосредственно само благоустройство здания», — отметила участница. Дом выполнен в стиле конструктивизма (его построили в 1932 году), и было бы действительно неплохо сохранить его.
Фото: ЕТВ
Павел Маспанин обратился к сохранению Червонной башни на Сортировке. Но волонтеры не сумели спасти объект, и его все-таки снесли. Сейчас Павел предлагает сделать на ее месте баскетбольную площадку. Чтобы убедить аудиторию, выступающий начал с себя: «Мне было 12 лет. Умер дедушка, и я перевелся в другую школу. До этого я не знал, что такое Старая Сортировка, учился в элитной гимназии. Я подумал, что надо изучить историю района. Червонная башня стала стимулом рассказать о нашем районе, который мало знают. У людей есть впечатление, что Сортировка — это сплошь наркотики и алкоголь. Но это не так». Павел сообщил, что окраина и провинциальные города всегда ценятся меньше, но, сделав баскетбольную площадку, он и его команда смогут вселить в горожан уверенность в том, что не все потеряно.
Преподаватель УрФУ Рафаиль Исхаков пришел на «Ночь городских инициатив», чтобы поддержать друга, который презентует проект в четвертой секции. «Мой приятель вышел с проектом по восстановлению дома банкира Миллера. Раньше это был дом просвещения национальных меньшинств. Там был татарский передвижной театр, татарско-башкирское отделение РАПП, там проводили первый съезд учителей татарских школ ирбитского уезда, екатеринбургского, шадринского и курганского. Сегодня все это завалилось, хозяев нет. Надо как-то восстанавливать, а восстанавливать можно под какую-то идею», — объяснил гость.
Об идее со сцены говорил Ильдар Хабибуллин. Он сообщил всем, что «если мы потеряем это сокровище, мы потеряем не только историю, связанную с этим объектом, но и его будущее». «Мы планируем восстановить объект культурного наследия и наполнить его. Так как у этого здания история татаро-мусульманская, и им владеет духовное управление мусульман региона, мы хотим сделать из этого культурно-просветительский и светский объект. Мы презентуем проект на ночи городских инициатив, чтобы нас поддержали городские сообщества и произошла максимально гармоничная интеграция в городское пространство. Чтобы это было интересно не только татарам и мусульманам, но и всем остальным», — сообщил Ильдар.
Концепцию особняка Миллера еще разрабатывают, но уже абсолютно точно там будет татарское кафе, выставочное пространство и площадки для мероприятий. Как объясняет Ильдар Хабибуллин, к 300-летию Екатеринбурга хотят создать новый туристический маршрут «Татарская слобода». Здание могло бы стать частью этого пути.
Вот и все проекты, которые показали себя на «Ночи городских инициатив». После презентаций посетители мероприятия проголосовали за лучшие концепции. В «Культуре и событиях» гости выбрали Connect от «Любви» — стрит-арт во благо», в «Помощи и защите» — проект «Будем вместе» от «Аистенка», в «Развитии территории» — экологичный «Биозавр», а в «Сохранении идентичности» — две идеи: «Том Сойер Фест» и особняк Миллера (в опросе участвовали не только те, кто выступал на сцене). Кроме того, партнеры «Ночи» вручили лоты своим фаворитам. Генераторам идей достались бесплатные краска, аренда пространств, консультации для заявки в Фонд президентских грантов и многое другое.