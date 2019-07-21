Ливни и грозы задержатся в Свердловской области еще на день

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 22 июля. В понедельник в регионе снова пройдут ливни , грозы и поднимется шквалистый ветер до 27 метров в секунду. Спасатели просят отказаться от походов и выездов на водоемы. Во время непогоды не стоит прятаться под деревьями и приближаться к легким построякам , рекламным щитам , мостам и линиям электропередачи.



