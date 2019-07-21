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Ливни и грозы задержатся в Свердловской области еще на день

15:56, 21 Июль 2019
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Фото: pixabay
Спасатели продлили штормовое предупреждение.
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 22 июля. В понедельник в регионе снова пройдут ливни, грозы и поднимется шквалистый ветер до 27 метров в секунду. Спасатели просят отказаться от походов и выездов на водоемы. Во время непогоды не стоит прятаться под деревьями и приближаться к легким построякам, рекламным щитам, мостам и линиям электропередачи.

В ночь на 21 июля сильная гроза разыгралась в Екатеринбурге. Утром в городе затопило улицы, из строя вышли 35 светофоров. Коммунальщики до сих пор прочищают ливневки, чтобы открыть проезды. Хуже всего ситуация была на Шефской, там уровень воды достигал 30 сантиметров. Застрявшие автомобили эвакуировали.
Похитители велосипедок
ЕТВ ищет модные тренды на улицах Екатеринбурга.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, град, грозы, ливень , штормовое предупреждение, Свердловская область , Екатеринбург
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