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На Свердловскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер

11:47, 20 Июль 2019
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Фото: pixabay.com
По области на 20 и 21 июля объявлено штормовое предупреждение.

С 20 июля на Свердловскую область после изнуряющей жары обрушаться очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер до 22-27 метров в секунду. Синоптики Уральского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение.

Свердловское МЧС просит в субботу и воскресенье быть внимательнее и соблюдать меры безопасности: не купаться в водоемах в грозу, закрывать окна и форточки во время непогоды, не оставлять автомобили под деревьями и неусточивыми конструкциями, не прятаться под деревьями.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, штормовое предупреждение, Свердловская область , Екатеринбург, прогноз погоды, прогноз, погода
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