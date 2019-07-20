На Свердловскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер

С 20 июля на Свердловскую область после изнуряющей жары обрушаться очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер до 22-27 метров в секунду. Синоптики Уральского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение.

Свердловское МЧС просит в субботу и воскресенье быть внимательнее и соблюдать меры безопасности: не купаться в водоемах в грозу, закрывать окна и форточки во время непогоды, не оставлять автомобили под деревьями и неусточивыми конструкциями, не прятаться под деревьями.