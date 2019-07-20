Павел Дацюк нацелился на Кубок Гагарина с «Автомобилистом»

Хоккейный клуб «Автомобилист» сейчас находится в чешском Хомутове на предсезонном сборе. Вместе с командой тренируется олимпийский чемпион Пхенчхана, обладатель Кубка Стенли и чемпион мира Павел Дацюк. Легендарный хоккеист будет выступать под 13 номером.

Екатеринбургской команде, возможность играть за которую Павел Дацюк называет «детской мечтой», нападающий готов «помогать в любой роли». Для форварда «не принципиально» выходить на лед с капитанской нашивкой, играть во втором-третьем звене: «Важно приносить пользу. Важно, чтобы команда была на ходу, чтобы игроки развивались». Цель на сезон, которую озвучил Дацюк в интервью ЕАН — Кубок Гагарина. «Другой цели я пока не вижу», — подчеркнул титулованный хоккеист.