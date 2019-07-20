Парк скульптур советского периода появится в Нижнем Тагиле

Идеологом создания парка скульптур советского периода является Валерий Суров, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике. Он считает, что новое пространство — это не только место семейного отдыха, но и возможность познакомиться с историей страны: «Скульптуры, которые нам удалось собрать, типичны для советского периода и украшали практически любой сквер и парк в то время. Их привезли не только из Нижнего Тагила, но и других городов области».

Фото: ntagil.org

