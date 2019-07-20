Парк скульптур советского периода появится в Нижнем Тагиле
Парк скульптур советского периода расположен на территории Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Он дополнит арт-квартал, который сформировался в исторической зоне города. Открытие пространства запланировано к Дню города, празднование которого пройдет 10 августа.На главной площади парка будут установлены восемь скульптур советского периода, главной из которых станет «школьная» композиция — учительница и ученик. На территории появятся бюсты Ленина и Сталина, фигура горняка, пионера и пионерки и маленького Володи Ульянова, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
При оформлении пространства для воссоздания атмосферы советского периода будут использованы отреставрированные «оригинальные чугунные урны для мусора и осветительные столбы середины ХХ века». Сейчас все элементы будущей экспозиции находятся на реставрации.
Фото: ntagil.org
Идеологом создания парка скульптур советского периода является Валерий Суров, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике. Он считает, что новое пространство — это не только место семейного отдыха, но и возможность познакомиться с историей страны: «Скульптуры, которые нам удалось собрать, типичны для советского периода и украшали практически любой сквер и парк в то время. Их привезли не только из Нижнего Тагила, но и других городов области».
Фото: ntagil.org