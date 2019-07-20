Названа причина отключения энергоблока № 4 Белоярской АЭС

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС был отключен 12 июля. Причины случившегося озвучены спустя неделю. В издании «Быстрый нейрон», учредителем которого является профсоюзная организация БАЭС, сказано, что «событие квалифицировано уровнем „0“ (вне шкалы, „отсутствует значимость с точки зрения безопасности“)».

Причиной отключения от сети четвертого энергоблока с реактором БН-800 через неделю после случившегося названо «изменение характеристик электрического устройства (конденсатора), встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию в сеть». Сейчас энергоблок вновь подключен к сети и вырабатывает электроэнергию в соотвествии с существующим графиков. «Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет», — сообщили на Белоярской АЭС.