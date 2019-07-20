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Названа причина отключения энергоблока № 4 Белоярской АЭС

16:39, 20 Июль 2019
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Радиационная обстановка на территории Заречного и в районе расположения БАЭС соответствует уровню естественного фона.

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС был отключен 12 июля. Причины случившегося озвучены спустя неделю. В издании «Быстрый нейрон», учредителем которого является профсоюзная организация БАЭС, сказано, что «событие квалифицировано уровнем 0“ (вне шкалы, отсутствует значимость с точки зрения безопасности“)».

Причиной отключения от сети четвертого энергоблока с реактором БН-800 через неделю после случившегося названо «изменение характеристик электрического устройства (конденсатора), встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию в сеть». Сейчас энергоблок вновь подключен к сети и вырабатывает электроэнергию в соотвествии с существующим графиков. «Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет», — сообщили на Белоярской АЭС.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Белоярская АЭС, атомная станция, БАЭС
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