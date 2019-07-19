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В Свердловской области «исчезли» безопасные для купания водоемы

15:22, 19 Июль 2019
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Фото: pixabay
В регионе не осталось ни одного пруда, который соответствует требованиям СанПин.

Роспотребнадзор забраковал все водоемы Свердловской области. Специалисты проверили 94 места для купания на 67 водоемах и узнали, что санитарно-эпидемиологические заключения есть только у двух озер: Щучьего в Тавдинском городском округе и у восточного берега Шарташа. Несмотря на это, вода там не соответствует требованиям СанПин.

Восточный берег Шарташа и Щучье не прошли проверку по показателю «термотолерантные колиформные бактерии», сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. Кроме того, Шарташ забраковали из-за окраски.

В середине июня работники Роспотребнадзора одобряли озеро Щучье. Тогда они говорили, что водоем соответствует всем нормам. Позднее инспекция МЧС проверяла пляжи региона. По итогам проверки спасатели разрешили отдыхать только на пяти пляжах: «Кемпинге» на пруду в поселке Хрустальном, зоне для купания у санаториев «Озеро Глухое» и «Гранатовая бухта», базе отдыха «Сосновый бор» и на Верх-Нейвинском пруду.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, озеро, Роспотребнадзор Свердловской области, водоемы, Свердловская область , Екатеринбург
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