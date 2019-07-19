В конце лета в Екатеринбурге появится велошеринг

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Так как в Екатеринбурге с каждым годом интерес к велосипедам только увеличивается ( думаем , вы заметили это по количеству двухколесных на улицах города), то создатели сервиса надеются на большой спрос. Тем более , что это еще и экологично — как самое передвижение на велосипеде , так и использование его вместе с другими.





Правда , некоторые екатеринбуржцы настроены по этому поводу иронично. Арт-директор Center Club Артем Зверев прокомментировал новость о запуске велошеринга в конце лета так: « Ура! Но лучше сразу в декабре открывать».





Система проката будет похожа на каршеринг: вы берете велосипед в одном местеа оставите можете на любой разрешенной парковке в городе. Платить и пользоваться можно будет через специальное приложениерассказали ЕТВ в Lucky Bike.