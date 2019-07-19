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В конце лета в Екатеринбурге появится велошеринг

08:56, 19 Июль 2019
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Фото: pixabay
Горожане иронично отнеслись к сервису.
В Екатеринбурге появится сервис велошеринга — он запустится 1 августа. Компания Lucky Bike планирует привезти в уральскую столицу 300 новых оранжевых велосипедов, которыми смогут пользоваться все желающими.

Система проката будет похожа на каршеринг: вы берете велосипед в одном месте, а оставите можете на любой разрешенной парковке в городе. Платить и пользоваться можно будет через специальное приложение, рассказали ЕТВ в Lucky Bike.

Так как в Екатеринбурге с каждым годом интерес к велосипедам только увеличивается (думаем, вы заметили это по количеству двухколесных на улицах города), то создатели сервиса надеются на большой спрос. Тем более, что это еще и экологично — как самое передвижение на велосипеде, так и использование его вместе с другими.

Правда, некоторые екатеринбуржцы настроены по этому поводу иронично. Арт-директор Center Club Артем Зверев прокомментировал новость о запуске велошеринга в конце лета так: «Ура! Но лучше сразу в декабре открывать».

Похитители велосипедок
ЕТВ ищет модные тренды на улицах Екатеринбурга.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, велосипед, Екатеринбург
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