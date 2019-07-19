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В Екатеринбурге полицейские задержали четырех подростков-угонщиков

10:07, 19 Июль 2019
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Фото: pixabay
Несовершеннолетние украли шесть автомобилей.

Полицейские Екатеринбурга провели рейд, в ходе которого задержали четырех подростков, угонявших автомобили. Двое подозреваемых украли три машины ВАЗ 2112, 2110 и 21102 у домов № 31 и 47 на Сурикова и у 39-го на Волгоградской. Другие двое несовершеннолетних тоже предпочли отечественный автопром. Они скрывались на машинах ВАЗ 2114, 2106 и 21102 с улиц Московская, Карасьевская и Ручейная, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Подозреваемые угоняли автомобили исключительно по ночам. Они разбивали стекло, запускали двигатель с помощью прямого соединения проводов зажигания и уезжали.

С подростков взяли подписку о невыезде. Им грозит уголовное наказание по двум статьям за угон и кражу. Сотрудники МВД выясняют, были ли несовершеннолетние участниками других преступлений.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, угон, подростки, УМВД по Екатеринбургу, Свердловская область , Екатеринбург
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