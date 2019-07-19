В Екатеринбурге появились майонезные скрепы
12:52, 19 Июль 2019
В рамках фестиваля «Карт-Бланш» создали новую партизанскую работу.
На трансформаторной будке по Мичурина, 20б появилось граффити с майонезом. Дизайн банки повторяет внешний вид соуса «ЕЖК», который производят в Екатеринбурге. Надпись на крышке однако гласит: «Провансаль — наша скрепа». Работу в рамках фестиваля партизанского уличного искусства «Карт-Бланш» выполнила художница Лена Шубенцева.
Сегодня в Екатеринбурге появился другой несогласованный арт-объект в сквере у Драмтеатра. Художник Александр Гущин создал работу создал на лестнице «Иллюзию протеста». Также жители города могут увидеть ухо на Мичурина или огромного дракона на Куйбышева. Также художники похулиганили и установили «смерть» в пустыре на Фурманова.
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