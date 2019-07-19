В Екатеринбурге особняк с элитным огородом продадут за 77 миллионов
11:04, 19 Июль 2019
На участке в 30 соток растут кедры.
Самый дорогой особняк с элитным огородом в окрестностях Екатеринбурга стоит 77 миллионов рублей, выяснили аналитики N1.RU. На участке в 22 сотки растут сосны, кедры, декоративные деревья, а также есть огород с теплицей. В самом доме есть камин, столовая, два туалета, три спальни и большие гардеробные.
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На втором месте кирпичный дом на берегу Шарташа. Там в саду растут вишни, яблони, сливы и манчжурский орех. Кроме них на участке есть две летние веранды, баня из кедра и бассейн. За этот дом придется отдать 19 миллионов рублей.
Замыкает тройку особняк с территорией в 30 соток. В стоимость входит не только огород с теплицами и сад, но и собаки, куры и поросята. Еще на участке есть водоем и выход в лес. Полное единение с природой обойдется в 16,4 миллиона рублей.
Самый дешевый особняк с огородом находится в коллективном саду «Горняк» по Чусовскому тракту. На участке в десять соток растут все плодово-ягодные деревья, привычные в регионе: ирга, вишня, слива, яблони, жимолость, малина, смородина красная и черная и крыжовник. За это изобилие придется отдать 5,5 миллиона рублей.
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