В Екатеринбурге колледж Попова заплатит штраф в 256 тысяч за парковку

Уральский радиотехнический колледж имени А. С. Попова оштрафовали на 256 тысяч рублей за незаконную парковку. Учебному заведению отдали 1255 квадратных метров земли, на которой разрешили строить только общежитие (оно уже там есть), но руководство колледжа решило разбить там стоянку, сообщили ЕТВ в пресс-службе облсуда.

Прокуратура выписала постановление, согласно которому колледж должен заплатить штраф в 256 тысяч рублей. Верх-Исетский районный суд согласился с постановлением ведомства. Представитель учебного заведения попросил отменить решение, но вторая инстанция отклонила апелляцию, потому разрешения на парковку у колледжа не было.