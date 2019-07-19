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В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок 

11:05, 19 Июль 2019
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Фото: pixabay
В полицию снова поступило сообщение о бомбе. 
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали Шарташский рынок. По предварительным данным, на территории был обнаружен подозрительный предмет. С площадки вывели всех сотрудников и покупателей. Сейчас там работают саперы и сотрудники Росгвардии, сообщают очевидцы. Оперативно получить комментарии от силовых структур не удалось.

Три дня назад из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать все корпуса УрФУ. В это время там проводили встурительные экзамены. Также эвакуацию провели в общежитиях.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Шарташский Рынок, бомба, минирование, эвакуация, Екатеринбург
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