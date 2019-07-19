В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок 

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали Шарташский рынок. По предварительным данным , на территории был обнаружен подозрительный предмет. С площадки вывели всех сотрудников и покупателей. Сейчас там работают саперы и сотрудники Росгвардии , сообщают очевидцы. Оперативно получить комментарии от силовых структур не удалось.





Три дня назад из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать все корпуса УрФУ. В это время там проводили встурительные экзамены. Также эвакуацию провели в общежитиях.