Уральских пчеломаток отправили в Казахстан по почте
10:27, 19 Июль 2019
Популярную породу медовых производителей упаковали в коробки.
Пчеловоды из Каменска-Уральского отправили с почтовым курьером пчеломаток в сопровождении рабочих пчел. Необычный груз доставили в Курганскую область, Красноярский край и Казахстан. Пчеловоды рассказали, что у разводят особую породу среднерусских пчел, которые отличаются выносливостью и никого не жалят, поэтому их часто покупают в разных регионах России.
Пчел посадили в специальные клетки, а потом посадили в коробки и сделали отметку «Осторожно. Пчелы. На солнце не держать. С ветеринарным свидетельством», сообщили в пресс-службе Почты России. Таким способом почтой также можно отправлять пиявок и шелковичных червей.
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