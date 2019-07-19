Уральских пчеломаток отправили в Казахстан по почте 

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Пчел посадили в специальные клетки , а потом посадили в коробки и сделали отметку « Осторожно. Пчелы. На солнце не держать. С ветеринарным свидетельством», сообщили в пресс-службе Почты России. Таким способом почтой также можно отправлять пиявок и шелковичных червей.

Пчеловоды из Каменска-Уральского отправили с почтовым курьером пчеломаток в сопровождении рабочих пчел. Необычный груз доставили в Курганскую областьКрасноярский край и Казахстан. Пчеловоды рассказаличто у разводят особую породу среднерусских пчелкоторые отличаются выносливостью и никого не жалятпоэтому их часто покупают в разных регионах России.