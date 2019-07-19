Уральский оркестр на концерте Нетребко возглавит итальянский дирижер

Итальянский дирижер Ядер Биньямини будет управлять уральским филармоническим оркестром на концерте Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в конгресс-холле. Это выступление станет официальным открытием площадки , где пока прошло только одно деловое мероприятие — саммит GMIS. Дирижерская карьера Ядера Биньямини началась с исполнения Пятой симфонии Гюстава Малера в 2010 году , а затем в 2012 году — оперы « Андре Шенье» Умберто Джордано и « Кармен» Жоржа Бизе в Милане. Сейчас он выступает с миланским оркестром Ла Вердина лучших площадках Италии и за рубежом.





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Ядер Биньямини принимал участие в Азиатском туре Анны Нетребко и Юсифа Эйвазоваа в прошлом сезоне участвовал в южноамериканских концертных турах в ЧилиБразилииПеруАргентинеа также в Майами. Концерт в конгресс-холле пройдет 30 августа. Билет в последний ряд стоит 4,9 тысячи рублейв партер — за 9,9 тысяч рублей. Самый дорогой сектор — Grand-партер. Попасть туда можно за 39 тысяч рублей.