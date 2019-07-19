Уральский оркестр на концерте Нетребко возглавит итальянский дирижер
12:13, 19 Июль 2019
Ядер Биньямини участвовал в оперных турне артистов в предыдущем сезоне.
Итальянский дирижер Ядер Биньямини будет управлять уральским филармоническим оркестром на концерте Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в конгресс-холле. Это выступление станет официальным открытием площадки, где пока прошло только одно деловое мероприятие — саммит GMIS. Дирижерская карьера Ядера Биньямини началась с исполнения Пятой симфонии Гюстава Малера в 2010 году, а затем в 2012 году — оперы «Андре Шенье» Умберто Джордано и «Кармен» Жоржа Бизе в Милане. Сейчас он выступает с миланским оркестром Ла Вердина лучших площадках Италии и за рубежом.
Ядер Биньямини принимал участие в Азиатском туре Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, а в прошлом сезоне участвовал в южноамериканских концертных турах в Чили, Бразилии, Перу, Аргентине, а также в Майами. Концерт в конгресс-холле пройдет 30 августа. Билет в последний ряд стоит 4,9 тысячи рублей, в партер — за 9,9 тысяч рублей. Самый дорогой сектор — Grand-партер. Попасть туда можно за 39 тысяч рублей.
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