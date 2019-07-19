Уральские юристы, обманувшие банк на 18 миллионов, сядут на 16 лет

Орджоникидзевский суд вынес приговор двум свердловчанкам , которые ограбили банк на 18 миллионов рублей. В 2014 году женщины с юридическим образованием изготовили поддельные документы , подтверждающие платежеспособность и оформили на подставного человека кредит на покупку дома , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Новое жилище якобы стоило 22 миллиона рублей , по факту — только девять.



