Уральские юристы, обманувшие банк на 18 миллионов, сядут на 16 лет
15:28, 19 Июль 2019
Женщины оформили кредит на выдуманный дом.
Орджоникидзевский суд вынес приговор двум свердловчанкам, которые ограбили банк на 18 миллионов рублей. В 2014 году женщины с юридическим образованием изготовили поддельные документы, подтверждающие платежеспособность и оформили на подставного человека кредит на покупку дома, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Новое жилище якобы стоило 22 миллиона рублей, по факту — только девять.
Заявку одобрили и перечислили деньги. После этого женщины забрали сумму, обещая выплачивать все банку, и пропали. Юристов в бегах поймали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Одной назначили наказание четыре года лишения свободы, а второй, с учетом другой судимости, 12 лет.
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