Топ-5 новостей недели. От Леди Гаги до Покраса Лампаса
Главное и, к сожалению, неприятное событие недели произошло в последний рабочий день. В пятницу жители Уралмаша (а за ними и весь Екатеринбург) увидели, как работу художника с мировым именем заляпали гудроном.
Это неприятное событие, вновь прославившее Екатеринбург с не самой лучшей стороны, затмило то хорошее и смешное, что было. ЕТВ собрал новости, которые считает достойными вашего особого внимания. А дизайнер Николай Пекарский традиционно зашифровал их в коллаже. Угадывайте, а если не получается — читайте дальше!
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Желтое чудо
На улицы Екатеринбурга вышел желтый белорусский электробус. С кондиционером, но без отопления. Купить его можно за 23 (с небольшим) миллиона рублей. И запустить на маршрут длиной 37 километров — именно такое расстояние электробус может преодолеть без подзарядки. Он комфортен, удобен и красив.
Но, не считая всех этих безусловных плюсов, есть у белорусской машины один минус — администрация Екатеринбурга пока не решила приобрести его для горожан. Зато советует пересесть в душные автобусы, чтобы победить пробки.
Счастливая судьбы Герды
Урал — край многонациональный. И праздники у нас разные. Очень любят, например, Сабантуй. Очередной пройдет 20 июня на базе «Белая лошадь». Наездники и борцы разыграют много интересных призов и звание сильнейшего батыра. Среди наград — живой баран, автомобиль и кобыла Герда.
Судьба лошади взволновала ЕТВ: неужели ее ждет судьба барашка? Но нет! Она продолжит скакать и радовать своего наездника.
Депутат для котиков
Парламентарий Вячеслав Вегнер продолжает законодательно сражаться за счастье мурлыкающих животных. В этом ему помогает кот Зисьман. Депутат сначала вдохновил идеей запретить онихэктомию [удаление концевых фаланг пальцев вместе с когтями — прим. ЕТВ] коллег по Законодательному собранию. Потом благородную инициативу одобрили в рамках обсуждения федерального закона «Об ответственном обращении с животными».
Вегнеру, котам и кошкам осталось преодолеть последний рубеж — осталось дождаться решения Государственной думы и президента. «Вместе доведем благое дело до конца», — оптимистично заявляет депутат.
Закрас Лампаса
Внезапно, шокирующее, дико… Екатеринбург оказался в федеральной повестке. И опять не с самой приятной новостью. Неизвестные дорожные рабочие заляпали пятнами асфальта граффити Покраса Лампаса, чья работа «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки стал самым масштабным проектом (во всех смыслах) «Стенограффии-2019».
Кто принял такое опрометчивое решение, возмутившее всех — от простых горожан до губернатора? Это скорее риторический вопрос. Но накажут не истинного виновника, а того, кого выгодно.
Instagram жалоб и предложений
Любовные страсти, кипящие в отношениях Леди Гаги, Бредли Купера и Ирины Шейк неожиданно оказались подспорьем для екатеринбуржцев. Они включились в общероссийский флэшмоб в Instagram эпатажной певицы, переманившей актера от еманжелинской модели мирового уровня. Но в отличие от жителей других регионов РФ, написавших в комментариях тысячи кулинарных рецептов и советов семейной жизни, жители уральской столицы не стали размениваться по пустякам.
Сначала организовали на странице @ladygaga запись на прием в поликлинику. А потом подключился и депутат Госдумы Дмитрий Ионин, создавший в комментариях временную онлайн-приемную для рассмотрения жалоб избирателей.
Согласитесь, неделя была не только жаркой, но и бурной. Пришло ли время спокойных выходных?