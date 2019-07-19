Топ-5 новостей недели. От Леди Гаги до Покраса Лампаса

Главное и, к сожалению, неприятное событие недели произошло в последний рабочий день. В пятницу жители Уралмаша (а за ними и весь Екатеринбург) увидели, как работу художника с мировым именем заляпали гудроном.

Это неприятное событие, вновь прославившее Екатеринбург с не самой лучшей стороны, затмило то хорошее и смешное, что было. ЕТВ собрал новости, которые считает достойными вашего особого внимания. А дизайнер Николай Пекарский традиционно зашифровал их в коллаже. Угадывайте, а если не получается — читайте дальше!