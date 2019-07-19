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Топ-5 новостей недели. От Леди Гаги до Покраса Лампаса

19:00, 19 Июль 2019
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Самые взрывные и милые новости недели — в традиционном дайджесте ЕТВ.

Главное и, к сожалению, неприятное событие недели произошло в последний рабочий день. В пятницу жители Уралмаша (а за ними и весь Екатеринбург) увидели, как работу художника с мировым именем заляпали гудроном.

Это неприятное событие, вновь прославившее Екатеринбург с не самой лучшей стороны, затмило то хорошее и смешное, что было. ЕТВ собрал новости, которые считает достойными вашего особого внимания. А дизайнер Николай Пекарский традиционно зашифровал их в коллаже. Угадывайте, а если не получается — читайте дальше!

Похитители велосипедок
ЕТВ ищет модные тренды на улицах Екатеринбурга.
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Желтое чудо

На улицы Екатеринбурга вышел желтый белорусский электробус. С кондиционером, но без отопления. Купить его можно за 23 (с небольшим) миллиона рублей. И запустить на маршрут длиной 37 километров — именно такое расстояние электробус может преодолеть без подзарядки. Он комфортен, удобен и красив.

Но, не считая всех этих безусловных плюсов, есть у белорусской машины один минус — администрация Екатеринбурга пока не решила приобрести его для горожан. Зато советует пересесть в душные автобусы, чтобы победить пробки.

Семь раз плати, один — живи
Выбираем меньшее из двух зол в решении квартирного вопроса в Екатеринбурге.

Счастливая судьбы Герды 

Урал — край многонациональный. И праздники у нас разные. Очень любят, например, Сабантуй. Очередной пройдет 20 июня на базе «Белая лошадь». Наездники и борцы разыграют много интересных призов и звание сильнейшего батыра. Среди наград — живой баран, автомобиль и кобыла Герда.

Судьба лошади взволновала ЕТВ: неужели ее ждет судьба барашка? Но нет! Она продолжит скакать и радовать своего наездника.

Фильмы — зрителям. Даром
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Депутат для котиков

Парламентарий Вячеслав Вегнер продолжает законодательно сражаться за счастье мурлыкающих животных. В этом ему помогает кот Зисьман. Депутат сначала вдохновил идеей запретить онихэктомию [удаление концевых фаланг пальцев вместе с когтями — прим. ЕТВ] коллег по Законодательному собранию. Потом благородную инициативу одобрили в рамках обсуждения федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Вегнеру, котам и кошкам осталось преодолеть последний рубеж — осталось дождаться решения Государственной думы и президента. «Вместе доведем благое дело до конца», — оптимистично заявляет депутат.

Транспортный ад
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Закрас Лампаса

Внезапно, шокирующее, дико… Екатеринбург оказался в федеральной повестке. И опять не с самой приятной новостью. Неизвестные дорожные рабочие заляпали пятнами асфальта граффити Покраса Лампаса, чья работа «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки стал самым масштабным проектом (во всех смыслах) «Стенограффии-2019».

Кто принял такое опрометчивое решение, возмутившее всех — от простых горожан до губернатора? Это скорее риторический вопрос. Но накажут не истинного виновника, а того, кого выгодно.

Парк как надо
В чем секрет успешных архитектурных концепций и грамотного благоустройства.

Instagram жалоб и предложений

Любовные страсти, кипящие в отношениях Леди Гаги, Бредли Купера и Ирины Шейк неожиданно оказались подспорьем для екатеринбуржцев. Они включились в общероссийский флэшмоб в Instagram эпатажной певицы, переманившей актера от еманжелинской модели мирового уровня. Но в отличие от жителей других регионов РФ, написавших в комментариях тысячи кулинарных рецептов и советов семейной жизни, жители уральской столицы не стали размениваться по пустякам.

Сначала организовали на странице @ladygaga запись на прием в поликлинику. А потом подключился и депутат Госдумы Дмитрий Ионин, создавший в комментариях временную онлайн-приемную для рассмотрения жалоб избирателей.

Согласитесь, неделя была не только жаркой, но и бурной. Пришло ли время спокойных выходных?

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Вот это новость!
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Авторы:
Ксения Фикс
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